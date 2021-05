Xiaomi è ufficialmente fuori dalla blacklist degli USA

Quanto anticipato un paio di settimane fa da un'indiscrezione trova ora conferma ufficiale: Xiaomi non fa più parte della blacklist USA in cui sono inserite le Communist Chinese Military Companies ovvero le società ritenute legate da una stretta collaborazione con l'esercito cinese.

Niente più blacklist per Xiaomi negli USA

L'inserimento nella lista nera stilata da Washington risale al mese di gennaio. Fin da subito il gruppo, tra i più attivi e apprezzati sia sul fronte mobile sia nel mercato della smart home (e al lavoro tra le altre cose su un'auto elettrica), aveva allontanato ogni accusa, ribadendo di non essere posseduta, controllata o affiliata all'esercito cinese e di non essere una Azienda dell'Esercito Comunista Cinese come definito nel National Defense Authorization Act . Ecco quanto si legge nel comunicato giunto oggi in redazione.

Xiaomi è lieta di annunciare che in data 25 maggio 2021, alle ore 16:09 (Eastern Standard Time), il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha emesso un ordinamento definitivo per annullare la designazione della Società da parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti come Communist Chinese Military Company (CCMC). Annullando la designazione, il tribunale ha formalmente eliminato tutte le restrizioni sulla capacità delle persone statunitensi di acquistare o detenere titoli dell'azienda.

Il business di Xiaomi può dunque riprendere a pieno ritmo anche negli Stati Uniti, sia per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti sia dal punto di vista degli investimenti ricevuti da realtà americane.