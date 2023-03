Xiaomi Vacuum Cleaner G10 aspira e lava la tua casa, sconto EPICO

Se vuoi disfarti del tuo vecchio aspirapolvere a traino per portare a casa un modello più leggero, pratico e perché no, anche multifunzione, allora Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è quello che fa al caso tuo. Comodissimo e recente, è da non perdere.

Solitamente ha un prezzo un po’ più elevato ma guarda un po’, è andato in sconto su Amazon con un ribasso del 30%. Praticamente risparmi 100€ sul prezzo di listino e con soli 246€ te lo porti a casa.

Non farne a meno e aggiungilo subito al carrello. Grazie alle spedizioni Prime lo ricevi a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10, l’aspirapolvere senza fili che ti ci vuole

Bello, funzionale e soprattutto comodo. Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è un prodottino di cui andare fieri e soprattutto di cui non pentirsi. Ma tranquillo: ti basta utilizzarlo un paio di volte per capire di aver fatto la scelta giusta.

Leggero e con supporto al muro, questo aspirapolvere ha tutto quello che stai cercando. Spazzola elettrificata, ugelli per raggiungere spazi più piccoli e spazzola classica che si adatta ad ogni pavimento.

Con rullo antigroviglio, pezzi completamente smontabili e lavabili è sempre perfetto. Il contenitore si svuota con un tasto e non è tutto: è direttamente collegato a un filtro HEPA così l’aria che viene rimessa in circolo è totalmente purificata.

Ora ti dico che hai a portata di mano un display HD su cui vedi la percentuale della batteria, regoli le potenze e così via. In merito alla prima, sappi che è rimovibile così puoi cambiarla o sostituirla con un’altra se hai bisogno di più tempo.

Per quanto riguarda il lavaggio, infine, in confezione trovi un pannetto e un contenitore con attacco magnetico che monti e ti permettono di ottenere il 2 in 1.

Non perdere questa occasione, collegati immediatamente e acquista subito il tuo Xiaomi Vacuum Cleaner G10 con ben 100€ di sconto su Amazon. Completi l’acquisto con appena 246€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime.

