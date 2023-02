Xiaomi Watch S1 Active: Amazon non scherza con questo sconto

Amazon questa volta non sta scherzando. Grazie allo sconto immediato del 30%, oggi acquisti lo Xiaomi Watch S1 Active a soli 139 euro, invece di 199,99 euro. La disponibilità è immediata e questo è garanzia di una spedizione veloce con consegna gratuita per tutti i clienti Prime. Inoltre, puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 27 euro al mese.

Questo smartwatch potente e funzionale è tra i migliori medio gamma della sua categoria. Grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo si è guadagnato la fiducia dei suoi acquirenti che ne sono diventati sponsor ufficiali. Il suo display da 1,43 pollici è abbastanza ampio da garantire una visione comoda e pratica delle informazioni. Inoltre, la ghiera in metallo lo protegge. Elegante e colorato è il giusto compagno di avventure.

Xiaomi Watch S1 Active: su Amazon lo paghi ancora meno

Risparmia acquistando Xiaomi Watch S1 Active su Amazon. La batteria di cui è dotato fornisce fino a 12 giorni di autonomia. In pratica, ti dimenticherai cosa vuol dire ricaricarlo. Il Multi-Sistema GPS dual band è efficiente al punto giusto, garantendo una connessione rapida per monitorare i tuoi allenamenti all’istante. I sensori di cui è dotato sono in grado di misurare frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno e stress.

Acquistalo subito a soli 139 euro, invece di 199,99 euro. Ti ricordiamo che per ottenere questo prezzo speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.