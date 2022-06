Xiaomi Watch S1 Active, lo paghi al minimo storico con DOPPIO SCONTO

Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch elegante e sportivo pensato per il fitness, ma anche per l’attività di tutti i giorni. Adesso, grazie ad un’offerta esclusiva di Amazon, puoi pagarlo solo 144€. Merito di un doppio sconto applicato direttamente al checkout: aggiungilo al carrello e ricevi immediatamente una promozione del 24% e poi avrai un ulteriore sconto di 7,60€ che ti permetterà di pagarlo al minimo storico.

Xiaomi Watch S1 Active: il tuo compagno per il fitness e la produttività

Il device si presenta con un display AMOLED HD da 1.43 pollici con elegante ghiera in metallo e frequenza di aggiornamento a 60Hz per una fluidità eccezionale. Pensato per supportarti nell’attività fisica, dispone di 117 modalità fitness, di cui 19 professionali come HIIT e macchina ellittica per il mantenimento della forma fisica perfetta. Lo smartwatch è naturalmente resistente all’acqua per gli amanti del nuoto.

Grazie alla tecnologia GPS dual-band avrai sempre una localizzazione rapida e precisa, a cui si affiancano il supporto per la frequenza cardiaca, il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue e del sonno. Xiaomi Watch S1 Active si prende cura di te in ogni momento, dandoti anche consigli su come migliorare il tuo stato di salute.

Non mancano le opzioni utili alla produttività: puoi rispondere alle chiamate via bluetooth direttamente dallo smartwatch ed è supportata la tecnologia NFC per pagamenti immediati contactless e altre tipologie di operazioni che supportano il chip. La batteria ha una durata di circa 12 giorni con uso intensivo, non dovrai preoccuparti spesso di caricarla.

Approfitta dunque di questa offerta eccezionale e limitata di Amazon che ti permette di acquistare Xiaomi Watch S1 Active a soli 144€. Il doppio sconto si applicherà al momento del checkout, quindi non preoccuparti se non dovessi vedere subito il prezzo segnalato.

