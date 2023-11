Xiaomi Watch S1 Active: smartwatch per lo sport ad un SUPER SCONTO (-55%)

Se sei un appassionato di sport e stai cercando un alleato per monitorare la tua attività fisica, Xiaomi Watch S1 Active potrebbe essere proprio quello che fa per te. Ancora meglio, al momento puoi approfittare di un super sconto del 55% su Amazon, che riduce il prezzo da 199,99 euro a soli 89,90 euro. Si tratta di un’affare che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire.

Xiaomi Watch S1 Active: Un Compagno per lo Sport

Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch progettato per gli amanti dello sport, come te. La sua caratteristica distintiva è l’ampio display AMOLED da 1,43 pollici, che offre colori vivaci e una visualizzazione fluida. La funzione always-on display ti permette di tenere d’occhio l’ora in modo pratico e le notifiche importanti, come chiamate in arrivo e promemoria, sono visualizzate chiaramente, anche alla luce diretta del sole.

Il punto di forza di Xiaomi Watch S1 Active è naturalmente il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Questo smartwatch supporta ben 19 modalità di fitness professionale, tra cui pallacanestro, tennis, nuoto e allenamento ad alta intensità insieme ad altre 100 modalità di fitness estese. Quindi, potrai monitorare con precisione dati chiave come la frequenza cardiaca, il ritmo medio e le calorie bruciate durante i tuoi allenamenti. Sarà come avere un personal trainer direttamente al polso, rendendo i tuoi esercizi più efficaci.

E poi c’è la salute perché il dispositivo è in grado di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e monitorare la qualità del sonno. Questo ti aiuta a comprendere meglio il tuo benessere generale e a prenderti cura di te stesso in modo più consapevole.

E se desideri la comodità di ricevere e effettuare chiamate senza estrarre il telefono, Xiaomi Watch S1 Active fa al caso tuo. Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, puoi gestire le chiamate Bluetooth direttamente dall’orologio. Che tu stia correndo all’aperto o in situazioni in cui il telefono è fuori portata, potrai rispondere o rifiutare le chiamate con un solo tocco dell’orologio.

Infine, un aspetto fondamentale per chi pratica sport è la localizzazione precisa. Xiaomi Watch S1 Active è equipaggiato con un chip GNSS dual-band che supporta cinque principali sistemi di localizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS. Questo, insieme ad algoritmi di ottimizzazione avanzati, garantisce una localizzazione veloce e precisa, fornendo statistiche professionali sulla tua attività fisica.

Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch che offre una combinazione eccellente di monitoraggio dell'attività fisica, salute e convenienza.

