Xiaomi Watch S1 Active: su Amazon in SUPER SCONTO (-52%)

Xiaomi Watch S1 Active è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile, con uno sconto del 52% che ti consente di portarlo a casa per soli 95,99 euro, anziché 199,99 euro. Questa è un’offerta da non perdere se desideri un compagno per il fitness e la salute che sia anche alla moda.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta Amazon

Una delle prime cose che noterai sull’Xiaomi Watch S1 Active è il suo design elegante e moderno. La ghiera in metallo conferisce un tocco di classe, mentre il display AMOLED HD da 1,43 pollici ti offre immagini chiare e vivide.

Con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz, lo schermo risponde rapidamente ai tuoi tocchi e offre una grafica eccellente. Questo smartwatch non solo ti aiuterà nella tua routine di fitness, ma sarà anche un accessorio alla moda per il polso.

Xiaomi Watch S1 Active è dotato di ben 117 modalità di fitness, tra cui 19 professionali come HIIT e macchina ellittica, per aiutarti a mantenerti in forma e raggiungere i tuoi obiettivi. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM significa che puoi indossarlo durante il nuoto o le attività in acqua senza problemi.

Con la tecnologia GPS dual-band, puoi avere una localizzazione più rapida e precisa durante le tue attività all’aperto. Questo è particolarmente utile se sei un appassionato di corsa o ciclismo.

Xiaomi Watch S1 Active non si limita solo al fitness, ma si prende cura di te in ogni momento. Supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, il monitoraggio della SpO2 per misurare il livello di ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno per darti una visione completa della tua salute.

Inoltre, il dispositivo supporta il pagamento contactless MasterCard e le chiamate telefoniche Bluetooth, il che lo rende un compagno versatile per la vita quotidiana.

Non vorrai preoccuparti di dover ricaricare il tuo smartwatch ogni giorno. Con Xiaomi Watch S1 Active puoi godere di una durata della batteria che può arrivare fino a 12 giorni, a seconda dell’uso. Questo significa che puoi indossarlo senza pensieri e concentrarti sulle tue attività.

Questa offerta speciale con uno sconto del 52% sullo Xiaomi Watch S1 Active è da non perdere. Assicurati di approfittarne su Amazon prima che l’offerta scada. Acquista oggi stesso il tuo nuovo smartwatch e inizia a tracciare la tua attività, monitorare la tua salute e farlo con stile.

