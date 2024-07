Xiaomi Watch S3, uno smartwatch ELEGANTE e COMPLETO in sconto

Al polso un vero prodotto completo e che alla quotidianità apporta una comodità in più. Non uno smartwatch qualunque ma bensì Xiaomi Watch S3 che è fantastico, bello e di design. Indossalo tutto il giorno e tutti i giorni per non fare a meno di niente: sta bene sia sui polsi maschili che sui polsi femminili.

Xiaomi Watch S3, uno smartwatch da indossare sempre

A primo acchito sembra un orologio classico ma Xiaomi Watch S3 ha un cuore totalmente smart e appena tocchi il quadrante te ne accorgi. Con la sua cassa rotonda è spettacolare e lascia il segno, al suo interno è incastonato un display AMOLED ricoperto da una ghiera che è intercambiabile. Naturalmente il quadrante lo personalizzi a piacimento senza se e senza ma.

Tieni sotto controllo la salute con i sensori migliorati che ti permettono di avere dati su sonno, stress, cuore e saturazione oltre a tanti altri ancora. In fin dei conti neanche le modalità sportive scendono a compromessi grazie alle 150 modalità installate che trasformano l’accessorio al tuo polso in un coach vero e proprio.

Tutto questo non ti basta? La vita quotidiana non viene lasciata da parte grazie alle chiamate Bluetooth, alle notifiche smart e al resto che ti lascio scoprire da solo.

Ps: hai 15 giorni di autonomia con una sola ricarica.

