Xiaomi Watch S4: il prezzo dello smartwatch scende al MINIMO STORICO

Xiaomi Watch S4 è un elegante smatwatch con display AMOLED, che garantisce fino a 15 giorni di autonomia, oggi disponibile su Amazon in offerta al minimo storico assoluto a 134,99 euro invece di 169,99. Con la spedizione Prime e la consegna in un giorno potrei riceverlo a casa velocemente e scoprire subito le sue fantastiche feature per fitness e salute.

Xiaomi Watch S4: le specifiche tecniche

Abbiamo detto del display AMOLED da 1.43 pollici e vediamolo un po’ nel dettaglio: immagini nitide, colori vivaci e una risoluzione da 466 x 466 pixel con il tocco di classe della corona rotante ispirata agli orologi meccanici con cui navigare tra le schermate in modo intuitivo e super fluido, senza nemmeno sfiorare il display.

Elementi che lo rendono bello da vedere per uno smartwatch che è soprattutto resistente grazie al suo telaio in metallo e alla ghiera intercambiabile. La batteria, come detto, dura fino a 15 giorni grazie a HyperOS 2.0 OS e un sistema ottimizzato per durare a lungo senza l’ansia del caricatore. Xiaomi Watch S4 che è destinato a diventare il tuo compagno per la vita quotidiana, non solo per il monitoraggio della salute con frequenza cardiaca, SpO2, livelli di stress, ma anche per lo sport vista la presenza di oltre 150 modalità sportive.

Un dispositivo indossabile completo, elegante e davvero resistente: acquistalo adesso in offerta su Amazon a soli 134,99 euro invece di 169,99.