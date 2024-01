XREAL Air 2 Ultra: nuovi occhiali AR a 799 euro

XREAL ha svelato al CES 2024 di Las Vegas i nuovi Air 2 Ultra. Si tratta della versione aggiornata degli occhiali AR annunciati a fine ottobre 2023. Il sito ufficiale indica gli sviluppatori come clienti preferiti, ma il dispositivo può essere acquistato anche dai consumatori

XREAL Air 2 Ultra: specifiche e prezzo

I nuovi NREAL Air 2 Ultra hanno un telaio in titanio e integrano uno schermo micro OLED full HD (1920×1080 pixel) per occhio con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 500 nit e campo visivo di 52 gradi. Come negli altri modelli, gli occhiali proiettano un’immagine davanti agli occhi dell’utente. L’azienda di San Francisco sottolinea che è come vedere uno schermo da 154 pollici da una distanza di circa 4 metri.

Ai lati delle lenti ci sono due fotocamere che possono mappare l’ambiente circostante (sei gradi di libertà) e consentire il tracciamento delle mani. Gli occhiali possono inoltre tracciare la posizione del testa e visualizzare app per la realtà aumentata.

Sono inoltre presenti due altoparlanti (audio direzionale), due microfoni e due luci a LED che indicano lo stato degli occhiali. Il peso è 80 grammi. I nuovi Air 2 Ultra possono essere collegati a dispositivi Windows, macOS, iPhone 15 e smartphone Samsung Galaxy. NREAL sottolinea che gli occhiali supportano i video spaziali registrati con iPhone 15 Pro, quindi non è necessario acquistare il più costoso Apple Vision Pro.

Possono essere già ordinati sul sito ufficiale. Le spedizioni inizieranno a metà aprile. Il prezzo per l’Italia è 799,00 euro.