XTB: investitore italiano giovane e poco esperto

Qual è il profilo dell’investitore italiano? A rispondere alla domanda è XTB, rendendo note alcune statistiche piuttosto interessanti. Anzitutto, è giovane: l’età media è diminuita del 32% rispetto al 2018, da 49 a 34 anni circa. Inoltre, si tratta spesso di persone senza esperienza o formazione relative all’attività finanziaria. Dal punto di vista del percorso scolastico e professionale, il 23% ha conseguito una laurea e il 25% svolge un lavoro manuale.

Alcuni di questi trend mettono in evidenza la necessità di puntare sull’educazione finanziaria. Solo così sarà possibile colmare una lacuna che ha radici storiche nel nostro Paese. Ad affermarlo è l’OCSE, secondo cui l’Italia è all’ultimo posto per alfabetizzazione finanziaria tra 26 paesi. Queste le parole di Walid Koudmani, Chief Market Analyst di XTB.

Come XTB, stiamo iniziando a rivolgerci a nuovi investitori, che non avendo esperienza o conoscenza del settore potrebbero preferire ed essere più adatti a prodotti reali, fra cui azioni ed ETF, piuttosto che a prodotti in leva come i CFD. Uno degli obiettivi principali di XTB è infatti quello di offrire materiali formativi completi ed esaurienti, per consentire ai nuovi trader di acquisire le conoscenze necessarie per avvicinarsi al mondo degli investimenti in modo consapevole. Quasi il 70% degli investitori individuali attivi in Italia sulla nostra piattaforma, infatti, non ha avuto esperienze precedenti nel trading CFD, contro il 65% della media.