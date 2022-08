Il profilo di chi investe oggi in azioni

A delinearne il profilo è XTB, sulla base dei dati raccolti: chi investe oggi in azioni ha circa 36 anni e lo fa utilizzando un’applicazione mobile. È molto attento alla propria formazione. Preferisce acquistare titoli di società quotate in Borsa nel mercato domestico, spinto anche dai tassi di interesse bassi e dall’aumento della popolarità degli strumenti finanziari online. Nella maggior parte dei casi si tratta di un uomo ed esegue una media di 17 transazioni (acquisto o vendita) durante l’anno.

Chi investe in azioni? Il profilo di XTB

Secondo un recente studio condotto da Consob e Normale di Pisa, sono circa 185.000 i nuovi investitori che hanno debuttato sull’MTA di Borsa Italiana dall’inizio della pandemia in poi. Prima del 2019, non avevano mai comprato né venduto azioni. Una quota elevata, considerando che i trader attivi in quel periodo sono stati poco più di 560.000.

I titoli più popolari su XTB nel nostro paese durante la prima metà del 2022 sono Meta Platforms Inc (META, ex Facebook), iShares MSCI World UCITS ETF USD (IQQW.DE) e Telecom Italia SpA (TIT.IT). Queste le parole di Walid Koudmani, Chief Market Analyst della società.

Rispetto al profilo degli investitori tradizionali che negoziavano anche prima della pandemia, i nuovi trader sono più giovani di oltre dieci anni e sono più abili. Questo perché riconoscono nella formazione un elemento essenziale del loro successo. Molti si sono avvicinati all’azionario perché ritengono che, di fronte all’aumento dell’inflazione, sia impossibile mantenere il valore di un investimento basandosi solo su attività prive di rischio. Scegliere un deposito bancario sicuro, ma a basso interesse, come modalità di gestione del risparmio, significa una reale diminuzione del valore dei fondi accumulati. Presumibilmente, alcune persone hanno deciso di iniziare a investire utilizzando altri strumenti, mercato azionario incluso.

Chi desidera cimentarsi con il trading azionario può farlo a zero commissioni su XTB per volumi mensili inferiori ai 100.000 euro. È possibile scegliere tra oltre 2.000 società da 16 delle maggiori borse del mondo.

*Il 68% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

