La co-fondatrice Yi He guiderà di Binance Labs

Coinvolta nello sviluppo e nella crescita di Binance fin dalle sue prime fasi, Yi He è il nuovo responsabile del ramo dedicato a venture capital e che funge da incubatore: Binance Labs. Al momento, la realtà gestisce un patrimonio totale pari a 7,5 miliardi di dollari e un portafoglio composto da oltre 200 progetti.

Binance Labs sotto la guida della co-fondatrice Yi He

Tra le iniziative messe in campo da Binance ricordiamo la recente istituzione di un fondo da 500 milioni di dollari destinato a spingere non solo l’adozione delle criptovalute, ma anche quella dei sistemi blockchain e più in generale di tutte le tecnologie ascrivibili all’ambito Web3. Di seguito il commento del CEO Changpeng Zhao.

Come parte del team fondatore, Yi è stata coinvolta attivamente nei Labs fin dalla loro nascita. Ha svolto un ruolo fondamentale nell’identificazione di progetti ancora ai primi stadi, con la visione e la determinazione a rivoluzionare quelle istituzioni globali che non sono più efficaci per la società. Questo è il momento perfetto per Yi per assumere un ruolo più ampio nei Labs, poiché questo mercato presenta un’opportunità senza precedenti, andando ad identificare quei progetti capaci di prosperare in condizioni di mercato difficili.

Queste, invece, le parole di Yi, che fa riferimento all’esigenza di definire standard e puntare sulla sostenibilità dei progetti.

Parte del percorso di vedere Binance crescere, soprattutto in condizioni di mercato difficili, è stata la capacità di identificare quei founders che hanno le competenze e incarnano i valori necessari per prosperare, in un ambiente in cui le risorse sono particolarmente limitate. In qualità di protagonista del settore, il mio obiettivo è quello di contribuire a definire gli standard identificando e sostenendo progetti sostenibili e costruendo un ecosistema di soluzioni blockchain di qualità che dia potere all’intero settore.

Anche in questo caso la parola d’ordine rimane adozione. Le realtà del settore non possono guardare al futuro senza perseguire questo obiettivo. Prosegue Yi.

È certo che il Web3 raggiungerà un miliardo di nuovi utenti nei prossimi cinque anni. Tuttavia, diventerà veramente mainstream solo quando i suoi prodotti si integreranno perfettamente nella vita degli utenti. Per accelerare l’adozione diffusa, dobbiamo concentrare le nostre risorse sul sostegno ai progetti che si spingeranno oltre i confini della tecnologia Web3 e che creeranno prodotti in grado di fornire soluzioni ai problemi del mondo reale.

