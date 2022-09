XTB ha scelto Conor McGregor come ambasciatore

Conosciuto in tutto il mondo come campione UFC, Conor McGregor è anche imprenditore, ristoratore e icona dello sport in generale, seguito sui social network da oltre 70 milioni di persone. Da oggi assume un nuovo ruolo: quello di ambasciatore globale di XTB. La società fintech lo ha infatti scelto come proprio volto rappresentativo.

Conor McGregor è il nuovo volto di XTB

Originario di Crumlin (Dublino, Irlanda), a soli 34 anni ha già saputo diversificare la propria carriera, avviando attività al di fuori dell’ottagono. Nel 2018 ha infatti fondato Proper No. Twelve Irish Whisky, marchio di whisky ben presto diventato in più rapida crescita sul mercato. Inoltre, ha investito in una serie di iniziative come TIDL Recovery Spray, McGregorFast Fitness Experience, Black Forge Inn, Forged Irish Stout e la serie di videogiochi Dystopia. Queste le sue parole.

Sono lieto di essere diventato l’ambasciatore ufficiale di una delle principali società di investimento nel mondo per i prossimi anni. Credo che sport e investimento richiedano le stesse caratteristiche: impegno, tenacia mentale e capacità di prefissarsi obiettivi personali. Ecco perché sono felice di avviare una partnership con XTB, società di investimento globale riconosciuta che supporta i propri clienti per facilitare i loro obiettivi di investimento.

L’annuncio della collaborazione dà il via a una nuova campagna di branding globale per il broker XTB, al fine di promuovere le tante soluzioni di investimento proposte. Tra queste figurano il trading in azioni reali, ETF e CFD per Forex, indici, materie prime, azioni, ETF e criptovalute. Sono oltre 5.400 gli strumenti proposti, da Bitcoin ed Ethereum ai titoli delle più grandi società del pianeta. Per iniziare è possibile aprire un conto demo e metterne alla prova le funzionalità.

