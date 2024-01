xTool S1: la nuova era delle taglierine e incisori laser

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e, in questo contesto, l’xTool S1 emerge come un prodotto rivoluzionario nel campo degli incisori e taglio laser. Questo strumento, destinato non solo agli appassionati di fai-da-te ma anche a piccoli professionisti e creativi, si distingue per la sua versatilità e facilità d’uso. In questa recensione dettagliata, esploreremo le caratteristiche, le specifiche tecniche e le funzionalità del xTool S1, mettendo in evidenza i motivi per cui rappresenta un’eccellente scelta per un’ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche generali xTool S1

Il xTool S1 è un incisore e taglio laser di precisione che si adatta a vari materiali, rendendolo ideale per progetti creativi, artigianali e persino per la produzione di piccole serie. La sua versatilità è una delle sue caratteristiche chiave, permettendo agli utenti di lavorare con materiali come legno, tessuto, cuoio, acrilico, e persino materiali alimentari come la frutta.

xTool S1 supporta tre diversi moduli laser a diodi:

Il modulo laser a diodi da 40 W è ottimo per convertire xTool S1 in un potente laser cutter.

Il modulo laser a diodi da 20 W è l’opzione più economica se non hai bisogno delle massime prestazioni nel taglio laser e sei più concentrato sull’incisione laser. Permette comunque di tagliare tutto ciò che può fare il laser a diodi da 40 W, ma il lavoro di taglio laser richiederà circa il doppio del tempo per i diversi passaggi che dovrà fare.

Il modulo laser a diodi infrarossi da 2 W è specializzato solo per l’incisione su metalli e plastica.

Specifiche Tecniche xTool S1

Potenza del Laser: il cuore della xTool S1 è il suo potente laser. Questo dispositivo viene fornito con un laser da 20w o 40W di potenza, il che lo rende sufficientemente potente per tagliare materiali di spessore medio e incidere con dettaglio su una varietà di superfici.

Il modulo laser da 40W utilizza una tecnologia avanzata di compressione, otto laser da 5,5 W vengono combinati in 40 W, realizzando un’efficienza di taglio ad alta potenza paragonabile alle macchine a CO2.

Area di Lavoro : la xTool S1 offre un’ampia area di lavoro di 432×406 mm , permettendo di gestire progetti di dimensioni considerevoli senza compromettere la precisione. La maggiore stabilità della struttura migliorata del binario di guida e il movimento ad alta velocità di 600 mm/s sbloccano tutto il potenziale del laser ad alta potenza, con un conseguente notevole aumento dell’efficienza.

: la xTool S1 offre un’ampia area di lavoro di , permettendo di gestire progetti di dimensioni considerevoli senza compromettere la precisione. La maggiore stabilità della struttura migliorata del binario di guida e il movimento ad alta velocità di 600 mm/s sbloccano tutto il potenziale del laser ad alta potenza, con un conseguente notevole aumento dell’efficienza. Precisione e velocità : una delle caratteristiche più notevoli della xTool S1 è la sua alta precisione , con una risoluzione di 0.01 mm. Inoltre, la velocità del taglio può essere regolata in base al materiale e al tipo di progetto, garantendo risultati ottimali. xTool S1 utilizza nuovi codificatori e algoritmi per stabilire un preciso layout di coordinate assolute e visualizzare la posizione del modulo laser in tempo reale nel software.

: una delle caratteristiche più notevoli della xTool S1 è la sua , con una risoluzione di 0.01 mm. Inoltre, la velocità del taglio può essere regolata in base al materiale e al tipo di progetto, garantendo risultati ottimali. xTool S1 utilizza nuovi codificatori e algoritmi per stabilire un preciso layout di coordinate assolute e visualizzare la posizione del modulo laser in tempo reale nel software. Software intuitivo: il dispositivo è accompagnato da un software user-friendly, che permette anche ai meno esperti di iniziare rapidamente i loro progetti. La compatibilità con vari formati grafici e il supporto software rendono il lavoro con la xTool S1 semplice e piacevole.

Specifiche

Tipi e potenza laser : laser a diodi blu da 40 W e 20 W e un modulo laser a infrarossi da 2 W per la marcatura dei metalli

: laser a diodi blu da 40 W e 20 W e un modulo laser a infrarossi da 2 W per la marcatura dei metalli Area di lavoro : 498*319 mm (19,61*12,56 pollici) per la versione da 40 W e 498*330 mm (19,61*13 pollici) con modulo laser da 20 W

: 498*319 mm (19,61*12,56 pollici) per la versione da 40 W e 498*330 mm (19,61*13 pollici) con modulo laser da 20 W Compatibilità dei materiali : xTool S1 è progettato per funzionare con una varietà di materiali, tra cui legno, acrilico, tessuto, pelle, acciaio inossidabile, alluminio anodizzato, (con il modulo a infrarossi anche alluminio grezzo, ottone, rame, risultati migliori su plastica e altro )

: xTool S1 è progettato per funzionare con una varietà di materiali, tra cui legno, acrilico, tessuto, pelle, acciaio inossidabile, alluminio anodizzato, (con il modulo a infrarossi anche alluminio grezzo, ottone, rame, risultati migliori su plastica e altro ) Velocità di lavoro massima : 600 mm/s

: 600 mm/s Compatibilità software : xTool Creative Space e Lightburn

: xTool Creative Space e Lightburn Certificazione del prodotto : IEC/EN60825, USA: FCC FDA, Canada: IC, Australia e Nuova Zelanda: RCM, SAA, Regno Unito: UKCA, Giappone: Telec, PSE, Unione Europea: CE-RED, ROHS, EN60825, CE-MD

: IEC/EN60825, USA: FCC FDA, Canada: IC, Australia e Nuova Zelanda: RCM, SAA, Regno Unito: UKCA, Giappone: Telec, PSE, Unione Europea: CE-RED, ROHS, EN60825, CE-MD Dimensioni e peso : 765*561*183 mm (esclusa base alzata) 765*561*268 mm (inclusa base alzata), 20 kg

: 765*561*183 mm (esclusa base alzata) 765*561*268 mm (inclusa base alzata), 20 kg Opzioni di connettività : USB, Wi-Fi

Funzionalità Avanzate

Una delle funzionalità più impressionanti della xTool S1 è la sua capacità di eseguire incisioni dettagliate su una vasta gamma di materiali. Il dispositivo è anche equipaggiato con un sistema di raffreddamento ad aria, che garantisce la longevità del laser e la sicurezza durante l’uso prolungato. Inoltre, la xTool S1 supporta il taglio e l’incisione in modalità wireless, offrendo una maggiore flessibilità e comodità dalla propria postazione PC.

Incisione a fuoco dinamico: perfetta su superfici irregolari.

xTool S1 vanta un sistema di messa a fuoco intelligente all’avanguardia per la messa a fuoco multipunto e l’automazione degli oggetti 3D. Il suo asse Z elettronico definisce dinamicamente la messa a fuoco, offrendo un’incisione perfetta.

Applicazioni del xTool S1

Le applicazioni della xTool S1 sono quasi illimitate. Questo incisore e taglio laser è perfetto per la creazione di gioielli, modelli di architettura, insegne personalizzate, decorazioni per la casa, e molto altro. Per i professionisti, rappresenta uno strumento eccellente per la creazione di prototipi o la produzione di piccoli lotti di prodotti personalizzati.

Ecco alcuni esempi di lavorazioni eseguiti con la xTool S1.

Facilità d’uso e manutenzione

Nonostante le sue avanzate capacità tecniche, la xTool S1 è sorprendentemente facile da usare. La calibrazione è semplice e intuitiva, e la manutenzione regolare si limita alla pulizia delle lenti e alla verifica del corretto funzionamento del sistema di raffreddamento. Questo rende il dispositivo accessibile anche a chi non ha precedenti esperienze con il taglio laser.

Sicurezza

La sicurezza è una priorità per la xTool S1. Il dispositivo è dotato di vari sistemi di sicurezza, inclusi sensori che interrompono il funzionamento in caso di apertura accidentale della macchina o in caso di fiamme libere. Inoltre, il laser è contenuto in una struttura che ne limita l’esposizione, proteggendo gli utenti da possibili danni.

Sul lato è presente l’interruttore di arresto di emergenza e su quello posteriore un pannello di connessione per interfacciare la macchina con un PC e collegare tutti gli accessori come l’attacco del mandrino rotante RA2 o l’alimentatore automatico del trasportatore. Dispone inoltre di un ingresso per l’aria assistita e di una porta per il collegamento del sistema antincendio.

La macchina funziona solo se è inserita una chiavetta USB di sicurezza, un’ottima funzione per impedire ai bambini e alle persone non autorizzate di utilizzare la macchina.

Una delle sue caratteristiche di sicurezza più importanti è la certificazione del sistema di sicurezza di Classe 1. Questa certificazione è un marchio del più alto standard di sicurezza laser, garantendo agli utenti che l’incisore non rappresenta alcun rischio per gli occhi.

La struttura completamente chiusa impedisce la fuoriuscita di fumi e luce dannosa. Questo design completamente chiuso è essenziale per salvaguardare gli occhi dell’utente, rendendo la xTool S1 adatta all’uso in una varietà di ambienti, dall’hobby domestico agli istituti scolastici e alle aziende dove la sicurezza è fondamentale.

Dotazione inclusa

Il laser xTool S1 viene fornito con un pacchetto di materiali da incidere che include una pietra ardesia, un portachiavi in ​​metallo, vetro, carta colorata e finta pelle. Inoltre un pezzo di compensato e pannello acrilico. Tutti materiali ottimi per testare le capacità di questo laser.

Presente anche un tubo per l’estrazione dei fumi per dirigerli magari fuori dalla finestra o collegarlo al depuratore opzionale che filtra quasi tutto il fumo e gli odori.

Questa macchina per incisione laser viene fornita con degli spessori triangolari da usare per mettere sotto il materiale invece del nido d’ape, ma l’opzione migliore è acquistare il tappetino a nido d’ape standard che è molto più utile. Il nido d’ape viene fornito con perni di fissaggio magnetici molto facili da usare per trattenere il materiale.

Conclusioni

In conclusione, la xTool S1 si posiziona come una scelta eccellente per chiunque sia interessato al taglio e all’incisione laser. La sua combinazione di potenza, precisione, facilità d’uso e versatilità lo rende adatto sia per hobbisti sia per piccoli imprenditori. Se stai cercando un dispositivo che possa elevare i tuoi progetti creativi a un nuovo livello, xTool S1 è sicuramente un acquisto da considerare.

Dopo vari test possiamo concludere che la xTool S1 è assolutamente un’eccezionale incisore e taglio laser . La sicurezza è una priorità assoluta, con sistemi di sicurezza accurati e il vantaggio unico di non aver bisogno di occhiali di sicurezza, facile da usare per tutti i livelli di esperienza. Inoltre la struttura completamente chiusa che evita la fuoriuscita dei fumi e della luce laser, la certificazione del sistema di sicurezza di Classe 1, rendono la xTool S1 un prodotto estremamente sicuro.

Ciò che distingue veramente xTool S1 è la sua notevole versatilità. Con tre moduli laser, è in grado di incidere un’ampia varietà di materiali, rendendolo la scelta ideale per chiunque abbia in mente progetti diversi. Ciò che è ancora più impressionante è la gamma di accessori che può ospitare, dall’attacco rotante del mandrino RA2, base rialzata, sistema antincendio, alimentatore a nastro per lavorare con pannelli più grandi delle dimensioni di lavoro della macchina, purificatore di fumo che filtra tutto il fumo e gli odori nocivi e altro ancora.

Ma non è solo questione di sicurezza e versatilità; xTool S1 vanta anche il tipo di stabilità e precisione essenziali per lavori complessi , grazie alla sua robusta e precisa meccanica. Questa macchina si adatta perfettamente ai flussi di lavoro di hobbisti, utenti domestici, istituti scolastici e aziende in cui la sicurezza laser non è negoziabile.

Con le sue caratteristiche innovative come la messa a fuoco automatica, il posizionamento a doppio punto e l’incisione su superfici curve, xTool S1 sta ridefinendo l’esperienza di taglio e incisione laser, rendendolo un must per chiunque cerchi una soluzione versatile, sicura e di alta precisione.

Il costo di questa innovativa macchina per il taglio e l’incisione laser e il suo rapporto prezzo/qualità è molto conveniente, oltre che sul sito del produttore, al momento la xTool S1 con modulo laser da 40W è in vendita su Amazon a €2.299 ma applicando il coupon da 180€ il costo finale è di €2.119

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.