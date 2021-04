Yahoo Answers, addio dal 4 maggio 2021

Un altro pezzo della prima era del Web se ne va: si tratta di Yahoo Answers, servizio che sicuramente ricorda chi già ad inizio millennio solcava il Web in cerca di informazioni.

Difficile spiegare Yahoo Answers a chi ha conosciuto il Web solo in tempi più recenti, ma erano quelli gli anni di un Google nascente, di motori di ricerca strutturati in modo molto differente, di una persistente idea per cui tutta l’informazione potesse essere in qualche modo catalogata, etichettata e partecipata. Yahoo Answers era un agglomerato di domande e risposte, una sorta di grande FAQ user generated che oggi potremmo vedere anche come un romantico punto di vista su ciò che ci si immaginava il Web avrebbe potuto diventare.

Addio Yahoo Answers

L’avviso sulla pagina è laconico:

A partire dal 20 aprile 2021 Yahoo Answers entrerà in modalità “read only”, dunque non sarà più possibile produrre domande, né formulare risposte. Il 4 maggio successivo il servizio sarà definitivamente disattivato dopo 16 anni di attività ed i contenuti non saranno più accessibili. Pochi giorni a disposizione, dunque, per chi volesse conservare qualcosa per futura memoria, magari scaricando i propri stessi contenuti attraverso l’apposito servizio di download.

Yahoo Answers era ormai completamente fuori dal tempo, inutilizzato e dormiente al di sotto di un brand che ha fatto il suo corso. Come sempre lo switch off sarà un attimo di malinconia non tanto per un gran numero di contenuti che se ne vanno (non sempre di eccelso valore), quanto per una somma di sensazioni che sfumano.