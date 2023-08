Yahoo Mail si rinnova con l'AI

Yahoo Mail, il popolare servizio di posta elettronica di Yahoo, ha annunciato una serie di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza degli utenti. Tra queste, spicca lo strumento che permette di trovare e gestire le carte regalo i codici sconto e tutti i buoni presenti, la barra di ricerca intelligente e l’assistente virtuale.

Yahoo Mail: l’AI per il risparmio

Yahoo Mail è uno dei servizi di posta elettronica più usati al mondo e il suo obbiettivo è quello di implementare l’AI per offrire ai suoi utenti una maggiore comodità, convenienza e sicurezza nella gestione delle loro email e delle loro attività online. E quale miglior modo, se non la funzione per gestire al meglio le proprie spese grazie al nuovo strumento Shopping Saver. Le newsletter sono sempre tantissime e spesso si rischia di perdere promozioni interessanti, a questo scopo nasce Shopping Saver lo strumento in grado di mostrare carte regalo, codici sconto e buoni negozio, così da non perdere o dimenticare nessuna occasione per risparmiare.

Ma l’intelligenza artificiale permette anche di gestire in modo più veloce la posta elettronica, infatti Yahoo, tra le nuove funzionalità e i diversi aggiornamenti ha presentato la nuova barra di ricerca intelligente, in grado di suggerire delle domande comuni per trovare delle informazioni in un modo sempre più rapido e comodo. Abbandonando il metodo tradizionale di ricerca attraverso le parole chiavi, che spesso non porta ai risultati desiderati. Con la barra di ricerca intelligente è possibile fare una domanda o scegliere da una lista di domande correlate, con la possibilità di aggiungere dei filtri per affinare ancora di più i risultati della ricerca. Ma non è tutto, la barra di ricerca non è l’unico supporto per migliorare l’esperienza su Yahoo, si ampliano anche le potenzialità dell’assistente di scrittura.

L’assistente intelligente di Yahoo aiuta a scrivere l’email in modo rapido e personalizzato, proponendo delle risposte suggerite, utilizzando anche il tono di voce. Ma tra le altre novità si amplia anche la possibilità di scegliere tra diversi toni di scrittura, a seconda della situazione e del destinatario. Yahoo ha usato la piattaforma AI di Google Cloud per sviluppare queste funzionalità di intelligenza artificiale generativa e si sta preparando a un rilascio pubblico di alcune funzionalità, ma non ha ancora dichiarato una data per il rilascio completo di tutti gli aggiornamenti e le funzionalità.