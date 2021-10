Yap è la carta completamente gratuita e giovanile attualmente disponibile con un'interessante promo cashback invitando i propri amici. Inoltre, per ogni acquisto puoi vincere fino a 100 euro grazie al Forziere.

Questa soluzione è quella che di fatto sostituisce la paghetta e permette ad un giovane di gestire i suoi risparmi direttamente dal proprio smartphone.

L'applicazione Yap è disponibile e scaricabile gratuitamente per qualsiasi device Android ed iOS. Yap è infatti a tua disposizione sul Google Play Store, Huawei App Gallery ed l'AppStore.

Yap: i dettagli della carta gratuita

Grazie a Yap è possibile spendere i propri soldi su qualsiasi piattaforma online grazie alla carta virtuale generata all'apertura del conto. Oltre a questa carta è possibile richiedere anche una seconda carte fisica in caso di malfunzionamento dell'applicazione oppure dove non è possibile pagare contactless. La carta di debito a vostra disposizione è del circuito Mastercard.

Ricaricare la propria carta Yap è davvero un gioco da ragazzi. L'aggiunta dei fondi nella propria carta è possibile tramite bonifico bancario, versamento in contanti oppure trasferimento di denaro da un'altra carta.

Scaricando l'app e completando la registrazione entro il 31 Ottobre 2021 riceverai in totale 10 euro di Welcome Bonus. La carta Yap è utilizzabile per le proprie spese anche all'Estero proprio come una carta standard.

Come funziona la PROMO Cashback?

Grazie al Forziere, un gioco a premi, è possibile accumulare Monete ogni volta che utilizzi la carta Yap e puoi vincere fino a 100€ spendendo i tuoi soldi nei negozi fisici e online!

Se vinci puoi ricevere un Buono Amazon del valore massimo di 100 euro. Inoltre, invitando i tuoi amici ad attivare la carta gratuita puoi ricevere dei cashback nei negozi convenzionati.

La promozione è valida fino al 31 Ottobre 2021 ed è disponibile tramite questo link, dunque se sei intenzionato a cambiare la tua carta prepagata affrettati, c'è poco tempo!