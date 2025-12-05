Year in Review di Wikipedia: ecco le ricerche più strane del 2025

Anche Wikipedia vuole dire la sua sul tempo trascorso sulla sua piattaforma quest’anno. Perché se lo fanno Spotify, Instagram, YouTube e praticamente ogni app, perché l’enciclopedia online dovrebbe restare a guardare? Così la Wikimedia Foundation ha deciso di lanciare la propria versione di Wrapped, chiamata “Year in Review“, disponibile sull’app mobile per chi ha avuto l’accortezza di scaricarla e usarla almeno una volta.

Year in Review di Wikipedia, ora anche l’enciclopedia ha il suo riassunto annuale

Le personalizzazioni di Wikipedia Year in Review sono relativamente spartane. Niente playlist curate, niente classifiche elaborate, niente effetti speciali che fanno sentire una rockstar digitale. Dice il numero totale di minuti trascorsi a leggere e quali argomenti hanno catturato maggiormente l’attenzione. Stop.

Ma la parte interessante non sono tanto i propri dati personali quanto la panoramica globale. Wikipedia ha confezionato il tutto in un formato grafico piuttosto accattivante, copiando spudoratamente l’estetica di Spotify Wrapped, ma applicandola alla conoscenza enciclopedica.

Gli articoli in lingua inglese più letti del 2025 sono guidati da Charlie Kirk, il commentatore conservatore americano, seguito immediatamente da “Deaths in 2025” (morti nel 2025). Come nota sarcastica Wikipedia stessa afferma: a dimostrazione del fatto che gli esseri umani sono incurabilmente morbosi . Perché se c’è una cosa che unisce l’umanità attraverso lingue, culture e continenti, è la curiosità per chi è morto quest’anno.

Wikipedia informa anche che quest’anno gli editor hanno apportato oltre 66 milioni di modifiche al sito. Sessantasei milioni. Un numero che testimonia quanto lavoro invisibile ci sia dietro quella che molti ancora considerano una fonte non affidabile dove tutti possono scrivere quello che vogliono. Spoiler: non è proprio così, e dietro ogni virgola corretta c’è probabilmente un dibattito feroce in una talk page che nessuno leggerà mai.

La Wikimedia Foundation ha pubblicato pure un elenco completo degli articoli più letti dell’anno, consultabile sul loro sito per chi ha la pazienza di scorrerlo. Una sorta di termometro collettivo degli interessi globali, dove l’attualità politica si mescola alla cultura pop, alle tragedie e a quell’immancabile categoria “morti dell’anno” che catalizza le ricerche ogni volta che un personaggio famoso passa a miglior vita.

Come trovare il proprio riassunto

All’avvio dell’app dovrebbe apparire un popup con il prorio Year in Review. Su Android è nascosto nel menu “altro”, su iOS nella pagina profilo.