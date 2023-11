Black Friday: robot aspirapolvere e lavapavimenti a 159€

Anche i dispositivi per la smart home sono protagonisti nel Black Friday su Amazon: è il caso di yeedi vac 2, il robot aspirapolvere e lavapavimenti proposto oggi in doppio sconto su Amazon e che può essere acquistato al prezzo finale di soli 159 euro invece di 349 euro come da listino, con un risparmio di ben 190 euro. Per approfittarne è sufficiente attivare il coupon dedicato.

yeedi vac 2 in doppio sconto nel Black Friday su Amazon

Rimuove lo sporco e le macchie in contemporanea, non c’è bisogno di farlo separatamente. È dotato di una tecnologia per il rilevamento 3D degli ostacoli e di un sistema di aspirazione a 3.000 Pa. Ci sono inoltre la mappatura visiva intelligente delle stanze per non lasciare indietro nemmeno un angolo ed è perfetto per le famiglie con bambini. Ancora, la pulizia automatica del cestino (con stazione di svuotamento venduta separatamente) permette di farlo agire fino a 30 giorni senza dover intervenire. A questo si aggiunge anche la compatibilità con Alexa e Assistente Google. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Scegliendo di attivare il coupon e di effettuare subito l’ordine, yeedi vac 2 sarà consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita, grazie al doppio sconto disponibile in questo momento. Al prezzo finale di soli 159 euro si tratta di un’occasione da cogliere al volo, considerando le due caratteristiche e gli oltre 6.500 voti positivi (la media è 4,3/5 stelle) pubblicati da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova.

La Settimana del Black Friday è il momento perfetto per fare shopping senza spendere troppo. Visita la sezione dedicata di Amazon e trova il prodotto che stai cercando a prezzi scontati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.