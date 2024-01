Yellowstone: guarda in streaming tutti gli episodi

La serie Yellowstone è da poco giunta alla sua conclusione, dopo aver tenuto per anni gli spettatori incollati al televisore, con l’uscita della quinta e ultima stagione: puoi vedere tutti gli episodi in streaming su NOW. Al debutto nel 2018 (in Italia è arrivata solo nel 2020), ha vinto tra le altre cose un Gonden Globe per il miglior attore.

La serie Yellowstone: come vederla in streaming

La storia raccontata è quella del proprietario del più grande ranch del Montana, costantemente minacciato da costruttori a caccia di terreni e in perenne conflitto sia con l’adiacente parco nazionale che con la locale riserva indigena. Senza anticipare altro per non rovinare l’esperienza di una visione fortemente consigliata, proponiamo di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano, perfetto per assaggiarne le atmosfere.

In questo moderno western scritto e diretto da Taylor Sheridan, Kevin Costner è il proprietario di un grandissimo ranch che ingaggia un’epica battaglia con le forze che minacciano la sua proprietà.

Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, un Kevin Costner più in forma che mai nei panni del protagonista principale John Dutton, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser e Kelsey Chow. La serie appartiene al filone neo-western ed è stata creata da Taylor Sheridan e John Linson.

Per vedere tutti gli episodi delle cinque stagioni di Yellowstone è sufficiente attivare un abbonamento a NOW con il pass Entertainment. È lo stesso che include anche la nuova True Detective: Night Country e le puntate del cooking show MasterChef Italia. Grazie alla promozione in corso è ancora più conveniente con prezzi a partire da 6,99 euro al mese scegliendo l’opzione che include il pass Cinema con oltre 1.000 film da vedere in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.