YOU: la seconda parte della stagione 4 è in streaming

Una delle serie di maggior successo del catalogo Netflix, YOU, completa oggi la sua quarta stagione, con il debutto dei cinque episodi che ne costituiscono la seconda parte: sembra quasi un enigma, proprio come quelli che il protagonista cerca di risolvere, ma allo spettatore è sufficiente sapere che li può guardare subito tutti in streaming. Giunge così a conclusione il capitolo della storia ambientato a Londra, iniziato con Joe determinato a tenersi lontano dai guai e dal proprio passato, grazie anche alla sua nuova identità. Il piano, però, è ben presto andato in frantumi.

Evitiamo di condividere i titoli degli episodi appena pubblicati, come spesso (purtroppo) accade includono riferimenti più o meno espliciti che potremmo definire spoiler senza timore di smentita. Di seguito il trailer condiviso dalla piattaforma: attenzione, anche questo contiene anticipazioni che potrebbero rovinare la sorpresa.

Protagonista assoluto della serie è l’attore Penn Badgley, nei panni di Joe Goldberg, libraio di New York schivo e introverso, che deve però fare i conti con le proprie ossessioni e con l’incapacità di gestire le relazioni senza che qualcuno ne faccia le spese. Al momento non sono giunte conferme ufficiali a proposito di un rinnovo per la produzione della quinta stagione di YOU, che sarà decisa come spesso accade in questi casi sulla base del successo ottenuto dalla quarta. Alcune recenti dichiarazione della sceneggiatrice Sera Gamble fanno comunque ben sperare.

