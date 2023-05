YouTube consiglia video di armi ai minorenni

In base allo studio del Tech Transparency Project (TTP), YouTube consiglia ai minorenni di guardare video su armi e sparatorie. In pratica, l’algoritmo dei suggerimenti non considera l’età degli utenti, ma solo gli argomenti che potrebbero piacere sulla base della cronologia di visione. Un portavoce dell’azienda di Mountain View ha dichiarato che i più piccoli possono usare YouTube Kids, evidenziando che la metodologia della ricerca non è chiara.

Video di armi e sparatorie su YouTube

Per lo studio sono stati creati quattro account di test, due per utenti con età di 14 anni e due per utenti con età di 9 anni (collegati all’account dei genitori). I ricercatori hanno quindi avviato la riproduzione di playlist con video riguardante giochi. Solo per un account di ogni gruppo sono stati riprodotti i video suggeriti dall’algoritmo di YouTube.

Per entrambi i gruppi sono stati consigliati video su armi e sparatorie, ma il numero maggiore è stato mostrato agli utenti che hanno visto i video suggeriti. Tra i video ci sono quelli relativi a sparatorie nelle scuole, dimostrazioni dei danni causati al corpo umano dalle armi e istruzioni per convertire una pistola in un’arma automatica. Alcuni dei video non dovrebbero nemmeno esserci su YouTube, in quanto vietati dalle regole del servizio.

In un periodo di 30 giorni sono stati consigliati oltre 1.300 video di armi con una media di 44 al giorno. Per alcuni video è stata anche sbagliata la classificazione. Al film “My Friend Dahmer” è stato attribuito il rating PG (visione in presenza dei genitori), invece del rating R (vietato ai minori di 17 anni), quindi è visibile anche ai minorenni.

Il Tech Transparency Project afferma che l’algoritmo dei suggerimenti non funziona correttamente. Un portavoce di YouTube ha dichiarato che lo studio non fornisce informazioni su come sono stati impostati gli account di test e se sono stati applicati gli strumenti delle esperienze con supervisione. In ogni caso, i minorenni dovrebbero usare YouTube Kids.