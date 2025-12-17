YouTube, fino a 10 foto negli Short e avatar AI dei creator

YouTube sta testando la possibilità di mostrare post con immagini nel feed degli Short, quello che fino a ieri era un fiume infinito di video brevi in stile TikTok. Inoltre, sta sperimentando “Portraits“, una funzione che permette di chattare con una rappresentazione AI di un creator.

Foto negli Short e conversazioni con avatar AI dei creator, la nuova scommessa di YouTube

La piattaforma ha spiega che vuole mostrare i post con immagini nel feed degli Short per aumentare la portata dei creatori. Tutti i post con immagini creati usando il pulsante “Crea” potrebbero apparire nel feed durante il test.

I creatori possono aggiungere fino a 10 immagini o GIF animate in un post. YouTube non è nuovo ai post con immagini, consente già ai creatori di condividerle sui propri canali, ma finora le immagini restavano confinate lì. Ora sta seguendo l’esempio di Instagram, che mostra post con immagini e musica di sottofondo nel suo feed di Reel.

Per ora, la funzione non supporta l’audio di sottofondo. YouTube ha promesso di aggiungere la musica in futuro, anche perché delle foto che scorrono senza audio fa un po’ strano.

Portraits, l’avatar AI dei creator

YouTube sta lavorando da mesi a un’altra funzione chiamata Portraits attraverso Google Labs. Permette di interagire e a chattare con una clone AI di un creator di YouTube, per aiutare il creator a capire quali argomenti interessano al suo pubblico. In pratica, invece di guardare un video, si possono fare domande a un’AI addestrata sui contenuti di quel creator e ricevere risposte come se si stesse parlando con lui.

YouTube ha coinvolto un piccolo gruppo di creator che hanno fornito i contenuti e le fonti per creare i loro Portraits. È come clonare digitalmente la personalità di qualcuno, almeno nella misura in cui un algoritmo può riprodurre il modo in cui una persona parla e pensa.

Disponibile solo per alcuni (per ora)

Chi ha almeno 18 anni e vive negli Stati Uniti, potrebbe vedere la funzione “Parla con il ritratto del creatore” sul canale di un creator partecipante mentre si usa YouTube su un computer desktop. Non su mobile, almeno per il momento.

Non si sa quando la funzione Portraits sarà disponibile per tutti i mercati, ma YouTube ha dichiarato che condividerà ulteriori aggiornamenti in futuro dopo aver raccolto i feedback.

Entrambe le novità, le immagini negli Short e Portraits fanno parte dello stesso obiettivo: aumentare il tempo che si passa su YouTube, anche se a tratti sembra surreale, soprattutto l’idea di chattare con il clone dei propri creator preferiti…