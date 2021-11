YouTube ha creato 15 mila posti di lavoro in 1 anno

Qual è l'impatto di YouTube sull'Italia? A calcolarlo è una ricerca Oxford Economis, basata sulle attività in corso, i volumi d'affari veicolati ed il numero di persone coinvolte. Sebbene la repository video sia spesso sfuggente ad una visione d'insieme, questi numeri ne misurano in termini pragmatici quelle che sono le conseguenze sul mondo reale. E sono sicuramente numeri di alto profilo.

Secondo quanto calcolato, YouTube avrebbe contribuito al PIL italiano del 2020 per ben 190 milioni di euro. Nello stesso periodo la property Alphabet sarebbe stata in grado di generare 15 mila posti di lavoro direttamente ricollegabili al mondo YouTube:

Che si tratti di imprenditori della creatività, media company o etichette discografiche, i creatori di contenuti su YouTube beneficiano di ricavi che vengono generati direttamente tramite la piattaforma video (ad esempio sotto forma di ricavi pubblicitari o diritti di licenza), ma hanno anche effetti di più ampia portata. Per la realizzazione dei video, infatti, vengono acquistati prodotti e servizi presso aziende e rivenditori situati in territorio italiano: pensiamo all’attrezzatura tecnica audio-video, ma anche a tutto il necessario per la realizzazione dei contenuti di ciascun video.