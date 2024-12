YouTube Music, condividere parti di canzoni è più facile

Quando volte sarà capitato di voler condividere un brano da YouTube Music, ma di dover per forza inviare l’intera canzone… Quei giorni sono finiti! Google ha appena introdotto una nuova funzione che permette di condividere uno specifico momento di una canzone. Finalmente!

YouTube Music: condividere il momento esatto della propria canzone preferita!

YouTube Music ora mostra un nuovo toggle “Inizia a X:XX” nel menu di condivisione su Android e iOS. Quando si attiva questa opzione, il link che si condivide includerà un timestamp nel formato “t=XX”, dove “XX” rappresenta il tempo di inizio in secondi. Quindi, se si vuole far ascoltare a un amico quel riff pazzesco al minuto 2:30, ora si può fare con un solo clic. Niente più “vai al minuto tot”, il link farà tutto da solo.

Non solo musica: anche i podcast

Questa pratica funzione di YouTube Music non è utile solo per la musica. Può essere sfruttata anche per condividere facilmente uno spezzone specifico di un podcast molto lungo. In questo modo, chi riceve il link non dovrà più sorbirsi l’intera registrazione per ascoltare solo una piccola parte.

La condivisione dei timestamp sta arrivando su YouTube Music per Android e iOS tramite un aggiornamento lato server. Però, per andare sul sicuro, il consiglio è di verificare di avere l’ultima versione dell’app installata sul tuo telefono. Ma non è finita qui: YouTube Music sta anche testando una nuova interfaccia per la schermata “In riproduzione” sull’app mobile, che dovrebbe essere disponibile a breve. Come si dice in questi casi: Stay tuned!