YouTube Music: miniature personalizzate per le playlist

YouTube Music consente agli utenti di generare miniature per le playlist sfruttando l’AI, ma purtroppo non offre ancora la possibilità di caricare un’immagine personalizzata, diversamente da quanto invece accade con YouTube “classico”. Le cose, però, sembrano essere destinate a cambiare… in meglio!

YouTube Music: playlist con miniature personalizzate

La piattaforma di streaming audio di Google pare infatti stia rendendo disponibile una nuova opzione per caricare miniature personalizzate delle playlist.

Più precisamente, nell’angolo in basso a destra dell’immagine della playlist è stata avvisata un’icona a forma di matita e facendoci clic sopra compare un menu che permette di scegliere tra le opzioni “Scegli dalla libreria” e “Rimuovere l’immagine personalizzata”. Selezionando la prima opzione si apre una finestra che consente di selezionare un’immagine dal proprio computer per poi ritagliarla e adattarla alla miniatura della playlist.

È bene precisare che al momento la funzione è stata individuata solo nella versione desktop di YouTube Music e che risulta essere attiva solo ed esclusivamente per un numero limitato di utenti, motivo per cui bisognerà capire nelle settimane a venire se Google la distribuirà effettivamente a tutti e qualora così dovesse essere con quali tempistiche.

Da tenere presente che la possibilità di personalizzare la miniatura delle playlist è una funzionalità molto richiesta dagli utenti, per cui qualora effettivamente rilasciata troverebbe ampio gradimento. Svariati utenti, infatti, preferiscono avere un tocco più personale sulle playlist che ascoltano e l’opzione in questione andrebbe senza dubbio alcuni a configurarsi come un’ottima soluzione per tutti coloro che hanno tali necessità.