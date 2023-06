YouTube: nuove regole per le impersonificazioni

YouTube ha aggiornato le norme relative al furto di identità per evitare le impersonificazioni. Gli utenti che gestiscono un canale di fan devono indicare chiaramente la differenza. Le nuove regole entreranno in vigore dal 21 agosto 2023. L’azienda di Mountain View avrebbe inoltre pianificato il lancio di una piattaforma gaming denominata Playables.

Nuove regole per i canali di fan

YouTube viene spesso utilizzato per organizzare truffe di vario tipo, soprattutto attraverso la condivisione di video che sembrano provenire da persone famose. In alcuni casi sono stati aperti canali fasulli di celebrity o marchi noti per ingannare gli utenti. Il servizio vieta le cosiddette impersonificazioni e ora ha aggiornato le norme sul furto di identità.

A partire dal 21 agosto 2023, i proprietari dei canali di fan devono indicare chiaramente nel nome o nell’handle che il canale non rappresenta il creatore, artista o azienda originale. Non sono consentiti canali di fan che hanno un layout simile a quello di un altro o che pubblicano gli stessi contenuti.

Sono inoltre vietati canali con lo stesso identificatore (nome o handle) e la stessa immagine di un altro canale, in cui l’unica differenza è rappresentata da uno spazio all’interno del nome o uno zero in sostituzione della lettera O. Questa novità consente di proteggere i creatori originali e di garantire che gli utenti non vengano ingannati.

In caso di violazione delle norme, YouTube può chiudere il canale e l’account del proprietario. Le impersonificazioni causano anche un danno economico, in quanto le inserzioni pubblicitarie vengono mostrate nei video dei “truffatori”.