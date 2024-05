Come accedere a YouTube Playables dall'Italia e giocare

YouTube Playables (in italiano Sala Giochi) è la collezione con più di 75 giochi messa online dalla piattaforma e offerta da oggi a tutti gli utenti, anche a coloro senza un abbonamento premium. Sfortunatamente, non è ancora disponibile in via ufficiale in Italia. In realtà, un modo per accedere c’è: basta affidarsi a uno strumento come NordVPN (oggi in forte sconto).

YouTube Playables in Italia: come giocare

Prima di tutto, vediamo come la sezione Playables si integra in YouTube. È raggiungibile all’indirizzo youtube.com/playables oppure attraverso il menu principale del servizio, come mostrato dall’immagine qui sotto. Vale sia da browser su computer che dalle applicazioni mobile per Android e iOS.

In Italia, la voce ancora non c’è. Compare invece a chi si trova in alcuni altri paesi, ad esempio negli Stati Uniti, tra i primi a ricevere la novità, oppure utilizzando NordVPN. Una volta aperta Playables (Sala Giochi), si è di fronte all’elenco dei videogame disponibili, perfetti per trascorrere qualche minuto di divertimento e in relax, magari per staccare la spina durante la pausa al lavoro o tra una sessione di studio e l’altra.

Come già scritto, ce ne sono più di 75. Tra questi anche Angry Birds Showdown di Rovio e Cut the Rope, oltre a puzzle game, quiz e molti altri. Qui sotto uno screenshot di Freekick Football.

Come accedere alla Sala Giochi dall’Italia

Il metodo da seguire per accedere alla Sala Giochi di YouTube dall’Italia è davvero semplice. Ecco i pochi passi da seguire.

Apri l'applicazione di NordVPN sul dispositivo che hai scelto per giocare;

attiva la connessione a un server localizzato in uno dei paesi già supportati (USA, UK, Canada e Australia), come visibile nello screenshot di seguito, così da ottenere un indirizzo IP localizzato in quel territorio;

accedi a YouTube e cerca la voce “Sala Giochi” nel menu principale (oppure visita youtube.com/playables);

se richiesto, effettua il login al tuo account.

Grazie alla promozione in corso hai la possibilità di attivare l'abbonamento a NordVPN con uno sconto del 73% e 3 mesi extra se scegli il piano biennale Ultimate. Inoltre, per te c'è in omaggio una gift card dal valore fino a 50 euro da spendere su Amazon e altre piattaforme online.