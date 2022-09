YouTube Premium: come ottenerlo per meno di 1€ al mese

La celebre piattaforma di video YouTube ha lanciato qualche anno fa un servizio ad abbonamento noto come YouTube Premium.

Questo offre diversi vantaggi che spaziano dall’assenza di spot pubblicitari durante i video, fino alla possibilità di accedere a un servizio come YouTube Music (che offre migliaia e migliaia di brani musicali).

Nonostante si tratti di un servizio piuttosto interessante, questo ha un grosso limite, ovvero il suo costo. Nel nostro paese infatti, il prezzo di tale abbonamento è di ben 11,99 euro e, se paragonato ad altri servizi, rende YouTube Premium poco ambito dagli italiani.

In realtà però, esiste un modo (del tutto legale) per poter accedere allo stesso spendendo anche meno di un euro.

YouTube Premium costa troppo? Ecco come accedere spendendo pochi spiccioli

Questa piattaforma, così come molte altre, non ha un costo fisso in tutto il mondo.

Nello specifico, in alcune nazioni YouTube Premium costa decisamente meno rispetto all’Italia. Qualche esempio? In India costa meno di 1,6 euro al mese, mentre in Turchia non raggiunge l’euro.

Dunque, per poter accedere a questo tipo di servizio spendendo cifre di questo tipo, basta semplicemente utilizzare una VPN e abbonarsi utilizzando un indirizzo IP localizzato nei suddetti paesi.

Quale VPN scegliere per tale scopo? Visto che queste piattaforme sono utili anche in tanti altri contesti, il consiglio è quello di affidarsi a una delle migliori del settore, ovvero NordVPN.

Tale provider infatti, oltre a garantire standard di sicurezza elevati, permette di fruire dei contenuti streaming audio-video senza alcun tipo di rallentamento, visti i server ultraveloci su cui può contare.

Tutto ciò è possibile grazie a un’infrastruttura impressionante, costituita da ben 5.500 server sparsi in ben 59 paesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.