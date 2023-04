YouTube Premium: supporto SharePlay e altre novità

YouTube Premium è la versione in abbonamento (11,99 euro/mese) della popolare piattaforma di video sharing che offre diverse funzionalità esclusive, tra cui lo streaming senza interruzioni pubblicitarie, la riproduzione in background e il download dei video. L’azienda californiana ha annunciato altre cinque novità che migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso del servizio.

YouTube Premium: tutte le novità

YouTube permette di aggiungere i video ad una playlist. La versione Premium offre una simile funzionalità, ma con maggiori opzioni di personalizzazione. La funzionalità, finora accessibile solo su web, è disponibile anche su smartphone e tablet.

La seconda novità consente di guardare un video insieme ad altre persone. Su Android era già possibile sfruttare la funzionalità Meet Live Sharing (gli abbonati Premium possono avviare un meeting e invitare altri utenti, anche quelli senza abbonamento). Su iOS sarà presto disponibile il supporto per SharePlay. In questo caso la condivisione del video avviene con FaceTime.

Un’altra utile funzionalità (presente su web, Android e iOS) è quella che permette di riprendere la visione dal punto in cui era stata interrotta. In questo modo non è più necessario trovare il punto esatto quando si cambia dispositivo.

Smart Download consente invece di aggiungere automaticamente i video suggeriti alla libreria per la riproduzione offline (quando il dispositivo è connesso alla rete WiFi). Se lo spazio di storage è limitato, l’utente può disattivare la funzionalità.

Infine, nelle prossime settimane sarà disponibile su iOS la risoluzione 1080p Premium che offre un bitrate maggiore rispetto alla risoluzione 1080p accessibile a tutti. Su web verrà avviato un esperimento. L’opzione non sarà disponibile per live streaming, Short e video con risoluzione superiore o inferiore a 1080p.