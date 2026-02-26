YouTube Short, funzioni AI per aggiungere oggetti e reinventare video

YouTube sta testando due nuove funzioni basate sull’AI per aggiungere oggetti nelle scene, e trasformare video esistenti con prompt testuali. Le novità sono state scovate da un utente Reddit e confermate da un annuncio sul sito di supporto di YouTube.

YouTube testa due strumenti AI per trasformare gli Short

La prima novità si chiama “Add object” e fa esattamente quello che suggerisce il nome. Permette di inserire un elemento della durata massima di otto secondi all’interno di una scena già esistente. Basta descrivere in linguaggio naturale cosa si vuole aggiungere, ad esempio un gatto che attraversa la stanza, e l’AI genera l’oggetto e lo integra nel video.

La seconda funzione, “Reimagine“, è più radicale. Prende un pezzo di Short esistente e lo trasforma in una nuova creazione basata sulle indicazioni testuali dell’utente. Quindi, è possibile prendere un frammento di video e chiedere all’AI di reinterpretarlo con uno stile diverso, un’ambientazione diversa o con modifiche sostanziali. In questo modo, anche chi non ha competenze di editing video potrà creare Short più facilmente.

E i diritti dei creator originali?

Google ha previsto la domanda e ha preparato la risposta: gli Short creati a partire da video preesistenti rimanderanno sempre al contenuto originale. Chi non vuole che le proprie creazioni vengano utilizzate da altri utenti potrà disattivare l’opzione remix. Una protezione necessaria.

Quando arrivano le nuove funzioni AI?

Per il momento queste nuove funzioni AI sono in fase di test, limitato a pochissimi utenti e apparentemente solo in lingua inglese. Google non ha comunicato una data per il rilascio globale, quindi per ora resta tutto nel territorio dell’anteprima sperimentale.

Vale la pena tenere d’occhio queste funzioni, però. YouTube sta investendo pesantemente nell’AI applicata ai video. Che ci piaccia o no, l’intelligenza artificiale finirà in ogni angolo della piattaforma, tanto vale abituarsi.