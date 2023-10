YouTube Spotlight Moments: novità IA per advertising

Google ha annunciato una nuova funzionalità che permette agli inserzionisti di conoscere i video più popolari del momento su YouTube e sfruttare l’incremento delle visualizzazioni per mostrare pubblicità a tema. La novità, denominata Spotlight Moments, utilizza l’intelligenza artificiale per identificare i video più rilevanti.

Spotlight Moments: IA per la pubblicità

Google spiega che miliardi di utenti accedono ogni giorno al servizio per seguire eventi di ogni tipo. Grazie a Spotlight Moments, gli inserzionisti possono sfruttare l’aumento di visualizzazioni per i video correlati a specifici eventi popolari, come Halloween o gli Oscar.

L’intelligenza artificiale può identificare i video più popolari del momento, consentendo all’inserzionista di incrementare la notorietà del suo brand. Spotlight Moments permette di pubblicare facilmente annunci nei video relativi all’evento e di inserirli in playlist aggiornate dinamicamente che vengono inserite in un hub sponsorizzato. Il brand verrà visualizzato automaticamente accanto ai contenuti più pertinenti e coinvolgenti associati al momento.

Spotlight Moments è solo uno dei diversi tool IA offerti da Google agli inserzionisti. Altre soluzioni sono Video Reach Campaigns (campagne di copertura video) per aumentare la notorietà e Video View Campaigns (campagne di visualizzazione video) per aumentare la considerazione del marchio.

I risultati ottenuti finora sono piuttosto positivi: +54% di reach e -42% di CPM (cost-per-mille) per Video Reach Campaigns, +40% di visualizzazioni e -30% di CPM per Video View Campaigns rispetto alla pubblicità in-stream. Spotlight Moment consentirà di incrementare la notorietà del brand e quindi i guadagni. Questi tool diventeranno più efficaci quando YouTube impedirà la riproduzione dei video in presenza di ad blocker.