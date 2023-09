YouTube va all-in contro ad-block: i report degli utenti

Google sta lottando attivamente contro l’utilizzo di ad-block su YouTube, strumento amato dagli utenti in quanto permette di bloccare gli annunci pubblicitari e facilitare la visione dei video nella piattaforma di streaming. Già lo scorso agosto abbiamo notato i primi segnali del blocco della riproduzione dei video per tutti coloro che usano un ad blocker. Ebbene, in casa YouTube stanno spingendo sull’acceleratore per velocizzare l’implementazione di questo blocco, e sempre più utenti lo stanno notando.

YouTube continua la lotta contro ad-block

Tra Reddit e altri outlet del mondo tech come Android Police stanno aumentando le segnalazioni di utenti che ricevono avvisi in merito all’utilizzo di software e plug-in per il blocco delle pubblicità. In certi casi, YouTube sta anche colpendo utenti che non hanno mai sfruttato tali soluzioni, generando falsi positivi particolarmente problematici e fastidiosi.

Alcuni utenti hanno visto la limitazione in toto della piattaforma di streaming, impedendo la visualizzazione di qualsiasi contenuto salvo disattivazione dell’ad-block o iscrizione a YouTube Premium.

Il rollout della soluzione pensata dalla Grande G starebbe avvenendo sempre più velocemente dopo alcuni mesi di test. Le prime segnalazioni, ricordiamo, risalgono allo scorso maggio, proprio in prossimità dell’evento Google I/O 2023. Oggi però si parla di decine di segnalazioni al giorno su qualsiasi social e forum, e non esiste alcuno stratagemma per evitare questo intoppo. Insomma, l’unica soluzione consiste nel rimuovere gli ad-block o, nel caso dei falsi positivi, semplicemente nella conferma del mancato utilizzo. Non è chiaro, invece, se l’avviso appaia con una maggiore frequenza su un browser rispetto ad un altro.