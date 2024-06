YouTube testa green screen e sfondi generati dall'AI per gli Shorts

Google sta esplorando nuove modalità per integrare l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti e Dream Screen per gli Shorts di YouTube ne è l’ennesima dimostrazione. La nuova funzione sperimentale offre un nuovo strumento creativo per la generazione automatica di sfondi per i video brevi.

Dream Screen: l’AI al servizio della creatività

La nuova funzione sperimentale, denominata Dream Screen, è attualmente in fase di test per un gruppo limitato di utenti. Consente ai creatori di contenuti di generare immagini e video attraverso richieste testuali, utilizzando l’intelligenza artificiale. I media così generati possono essere impostati come sfondo per i loro Short, aprendo un universo di possibilità creative.

Con Dream Screen di YouTube, gli utenti possono ambientare i propri Short in una foresta incantata di fiori arcobaleno o nella piscina di un lussuoso hotel su un’isola tropicale semplicemente digitando nello strumento la descrizione di ciò che desiderano. L’intelligenza artificiale genererà quindi lo sfondo immaginato che prenderà vita sullo schermo, permettendo di dare libero sfogo alla fantasia.

Disponibilità di Dream Screen

Per verificare la disponibilità di Dream Screen, gli utenti possono accedere al menu Green Screen nel creator di YouTube Short. Se la funzione è presente, sarà possibile iniziare a digitare le richieste in inglese per generare i contenuti desiderati per lo sfondo. La semplicità d’utilizzo di Dream Screen rende YouTube una delle migliori app mobili per la creazione di brevi video, accessibile a un vasto pubblico di creatori.

Come per tutti gli esperimenti di Google, è difficile prevedere se Dream Screen verrà rilasciata al pubblico in modo permanente o se rimarrà un progetto temporaneo. Tuttavia, l’azienda ha espresso l’intenzione di estendere la disponibilità della funzione a un numero ancora maggiore di creatori nel corso dell’anno, dimostrando la volontà di esplorare le potenzialità dell’AI nel campo della creazione di contenuti.