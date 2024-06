YouTube testa lo spegnimento automatico su Android

Il timer per lo spegnimento automatico è una funzionalità comune nelle app di streaming di podcast e musica, che permette di impostare un limite di tempo dopo il quale la riproduzione si interrompe automaticamente.

Questa opzione è particolarmente utile per chi ascolta contenuti prima di andare a dormire, in quanto evita che la riproduzione continui dopo che l’utente si è addormentato. Attualmente, YouTube non dispone di questa funzione, ma un recente teardown dell’APK di Android Authority suggerisce che potrebbe essere introdotta in futuro.

Come promemoria, il teardown dell’APK permette di individuare funzionalità in fase di sviluppo e che potrebbero essere introdotte in futuro. Tuttavia, non è garantito che tutte le funzioni individuate attraverso questo processo vengano effettivamente rilasciate al pubblico.

Riferimenti al timer per lo spegnimento automatico nel codice di YouTube

AssembleDebug, un esperto di applicazioni Android, ha collaborato con Android Authority per analizzare una versione beta dell’app YouTube per Android (versione 19.25.33). Nel codice sono stati trovati riferimenti alla funzionalità del timer per lo spegnimento automatico, che lascia intuire la possibilità di impostare un limite di tempo in ore e/o minuti dopo il quale la riproduzione si interromperà in maniera automatica. È presente anche un riferimento a una notifica che mostrerà il timer impostato.

Possibili opzioni e funzionalità del timer

Una possibile opzione di dialogo individuata nel codice indica che sarà possibile azzerare il timer o continuare a guardare i contenuti anche dopo che il limite di tempo impostato è stato raggiunto. L’introduzione del timer per lo spegnimento automatico sarebbe una novità attesa per l’app di YouTube, considerando che YouTube Music offre già questa comoda funzionalità.

Finora, gli utenti Android hanno dovuto affidarsi a soluzioni di terze parti per ottenere una funzionalità simile su YouTube, mentre gli utenti di iPhone possono impostare un timer a livello di sistema per interrompere la riproduzione dei media.

Si spera che il timer per lo spegnimento automatico dell’app di YouTube possa includere anche un’opzione per interrompere la riproduzione alla fine del video corrente, simile all’impostazione “fine della canzone” di YouTube Music. Tuttavia, al momento non ci sono prove dell’esistenza di questa opzione nel codice analizzato.