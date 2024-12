YouTube TV: abbonamento più caro da gennaio 2025

Cattive notizie per i milioni di appassionati di YouTube TV. Da gennaio 2025, il costo dell’abbonamento aumenterà di ben 10 dollari al mese, passando dagli attuali 72,99$ a 82,99$. Un bel salasso, non c’è che dire.

La notizia è stata data direttamente da YouTube TV attraverso una serie di post su X e tramite email agli abbonati. Il motivo? L’aumento dei costi dei contenuti, a quanto pare. Per i nuovi iscritti il prezzo maggiorato sarà applicato da subito, mentre per gli abbonati esistenti scatterà il 13 gennaio 2025.

A message for our members: we have always worked to offer the content you love, with features to enjoy the best of live TV. To keep up with rising content costs, we’re updating our monthly price to $82.99/mo. (1/3)

