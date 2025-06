YouTube: un bug su Android blocca gli utenti nella home

L’app YouTube per dispositivi Android si sta ritrovando ad avere a che fare con un bug decisamente singolare che blocca gli utenti nella home. Infatti, secondo varie segnalazioni, la barra inferiore dell’app, quella con le icone per raggiungere la sezione Home, Shorts ecc. è sparita, costringendo quindi gli utenti alla schermata corrente e impedendo di raggiungere altre sezioni, se non facendo ricerche dirette tramite l’apposita lente in alto a destra.

YouTube e il bug che fa sparire la barra inferiore su Android

Molti utenti raccontano di essersi ritrovati con l’interfaccia dell’app YouTube incompleta, con l’impossibilità di accedere in modo diretto alle proprie iscrizioni o alla libreria personale. Altri riferiscono di aver risolto temporaneamente cambiando lingua, disinstallando e reinstallando l’app.

Il problema sembra riguardare solo gli utenti che vivono negli Stati Uniti, anche se nelle ultime ore non sono mancate segnalazioni da Asia ed Europa. In Italia, comunque, il problema non sembrerebbe essere di così ampia portata.

Google informa di essere già a conoscenza della situazione e di stare indagando per comprendere la causa di tutto e trovare una soluzione, che ci si augura non tardi troppo ad arrivare. Nel frattempo, il consiglio è quello di accedere alla piattaforma tramite browser, preferendo chiaramente la versione ottimizzata per device mobile che può essere raggiunta tramite l’indirizzo m.youtube.com.

Da tenere presente che il bug non va a interessare l’app YouTube per iPhone e iPad, almeno non per il momento, e la versione accessibile via browser del servizio, come deducibile da quanto precedentemente scritto.