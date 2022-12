I più visti su YouTube: cosa abbiamo guardato nel 2022

È arrivato quel periodo dell’anno in cui tirare le somme, anche per YouTube. La piattaforma di Google condivide oggi le Top 10 dei video più visti in Italia, utili per capire cosa ha attirato l’attenzione degli utenti nel nostro paese.

Il 2022 secondo YouTube: i video più visti

Per la prima volta, le classifiche non tengono conto solamente dei filmati tradizionali suddivisi tra non musicali e musicali), ma includono anche il formato Shorts che sta prendendo sempre più piede.

Video non musicali, Top 10

Italia’s Got Talent – BELLO BELLO; Fanpage.it – Soldato russo si arrende, donne ucraine lo sfamano e gli fanno chiamare la madre; Muschio selvaggio – Ep.77 Gli Avengers del calcio con Bonucci e Chiellini; Pera Toons – POVERO GABBIANO contro Kenny – Pera Toons 105; Mr.Heang Update – 100 Days Building A Modern Underground Hut With A Grass Roof And A Swimming Pool; FavijTV – INCONTRO LA MIA EX RAGAZZA DOPO 8 ANNI; Travel Alone Idea Cheapest Private Room on Japan’s Overnight Sleeper Train; Michele Molteni – MINI BUNKER COMPLETATO!; Uccio De Santis – Mudù – Le Brevissime dal dentista e ginecologo; NFL – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show.

Video musicali, Top 10

MahmoodVEVO – Mahmood, BLANCO – Brividi; FedezVEVO – Fedez, Tananai, Mara Sattei – LA DOLCE VITA; RoccoHuntVEVO – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo – Caramello; LRDLVEVO – La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao; sangiovanniVEVO – sangiovanni – farfalle; IRAMA OFFICIAL – Irama – Ovunque Sarai; BoomdabashVEVO – Boomdabash, Annalisa – Tropicana; dargenVEVO – Dargen D’Amico – Dove Si Balla; ElodieVEVO – Elodie – Bagno a mezzanotte; Warner Music Italy – Fred De Palma – Extasi.

Shorts, Top 10

Jack Nobile – Il Rompicapo più FACILE al MONDO; Me contro Te – Quando volevi portare i giocattoli a scuola! Me contro Te; Sim1workout – Bambino di 8 anni fenomeno delle arti marziali!; Celine & Michiel – Ouch..; MissMamma Sorriso – Cose divertenti da fare a casa!; Sespo – La Bottle Flip Decide Per 24 Ore Cosa Fare con Fanta; Nick Radogna Extra – Lancio SENZA Paracadute?!; Cucina con Ruben – Pomodori col riso; Sissi Fa Cose – La dura verità!; Dani e Robbi – ROBBI TAGLIA I CAPELLI DI DANI!!.

Tutti i link per lo streaming dei video appena elencati sono consultabili nel blogpost ufficiale.

