YouTube Short adesso è disponibile pure su Smat TV

Sebbene la concorrenza in fatto di piattaforme che consentono di condividere video “mordi e fuggi” sia ormai piuttosto accanita, YouTube Short è indiscutibilmente riuscito a guadagnarsi il favore del pubblico. Certo, il numero delle visualizzazioni non è ancora ai livelli di TikTok, che attualmente è il re indiscusso in tale segmento, ma sono comunque in tantissimi coloro che ne fanno uso. Per cercare di ampliare ancora di più questa fetta d’utenza, dunque, Google non solo ha pensato a un sistema di monetizzazione aggressivo, ma ha pure deciso di rendere disponibile il servizio su Smart TV.

YouTube Short sbarca su Smart TV

D’ora in avanti, infatti, la visualizzazione dei contenuti presenti su YouTube Short è possibile anche tramite le app per i televisori smart e durante le prossime settimane risulterà fruibile su tutti gli apparecchi televisivi smart che sono stati lanciati dal 2019 in poi. Inoltre, l’app verrà resa disponibile sulle console di gioco di più recente produzione, come Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5.

Da tenere presente che sono state prese in considerazioni varie possibilità di interazione per far sì che i video brevi risultassero quanto più fruibili possibile. Tra i principali dubbi vi era quello relativo al se sfruttare oppure no gli spazi presenti ai lati delle clip per poterne mostrare altre. Alla fine, Google, sulla base die feedback forniti dagli utenti, ha preferito non farlo, in maniera tale da lasciare il contenuto in riproduzione sempre e comunque in primo piano, senza distogliere l’attenzione dello spettatore.

Vi sono comunque più sistemi per accedere alla visualizzazione, come spiegato nel seguente video dimostrativo.