YouTube Shorts: 5.000 miliardi di visualizzazioni

YouTube Shorts è la risposta della piattaforma per la visione e la condivisione dei video di casa Google a TikTok e ai Reel di Instagram. Sebbene le due soluzioni appena citate godano di un grado di popolarità nettamente maggiore, YouTube Shorts sta però dando serio filo da torcere, o almeno questo è quel che emerge dagli ultimi dati resi noti.

YouTube Shorts: raggiunti e superati i cinque trilioni di visualizzazioni totali

Stando infatti alle informazioni diffuse dall'amministratrice delegata della piattaforma Susan Wojcicki, l'iniziativa YouTube Shorts è riuscita a raggiungere e superare l'importante traguardo dei 5.000 miliardi di visualizzazioni. La cifra in questione risulta essere ancora più incoraggiante se si considera che YouTube Short è stata un'esclusiva dell'India per tutto il 2020, che solo lo scorso anno si è espanso agli Stati Uniti e, in un secondo momento, al resto del mondo, Italia compresa.

Da notare che i risultati sono stati ottenuti sommando le visualizzazioni dei video sia su PC desktop e laptop che su smartphone e tablet, sebbene il loro particolare formato verticale renda gli Shorts molto più popolari da device mobile che da computer.

Per quel che concerne, invece, il 2022 da poco iniziato, YouTube ha grandi ambizioni per Shorts. Susan Wojcicki ha infatti spiegato che una delle priorità sarà rendere la creazione di Shorts relativi al gaming ancora più semplice. Inoltre, sono già in fase di test dei metodi tramite cui poter integrare l'esperienza di shopping. Nei mesi a venire, poi, dovrebbero giungere nuove modalità per creare remix e contenuti sponsorizzati tramite BrandConnect, il programma che va ad unire i creatori di contenuti con le aziende interessante ad ottenere pubblicità.