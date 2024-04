YouTube vieta ai bambini di commentare i video

In un’epoca in cui la sicurezza online dei bambini è una preoccupazione crescente, YouTube sta facendo un passo avanti per proteggere gli utenti più vulnerabili. L’azienda, infatti, ha annunciato l’introduzione di un’opzione di “sola lettura” per i commenti nell’esperienza di supervisione del bambino sulla piattaforma. Questa mossa mira a impedire ai più piccoli di imbattersi in contenuti inappropriati.

Questa novità rappresenta uno dei più importanti aggiustamenti alle funzioni di controllo parentale di YouTube dal 2021, quando sono state introdotte maggiori protezioni per i minori a seguito delle pressioni esercitate dai legislatori. In precedenza, i commenti erano completamente disabilitati per i bambini. Tuttavia, YouTube aveva dichiarato che in futuro avrebbe collaborato con i genitori e gli esperti per aggiungere i commenti con un approccio adatto all’età dei ragazzi più grandi.

L’opzione di “sola lettura” nelle impostazioni di contenuto

Con questa impostazione, attiva di default, i bambini potranno leggere ma non scrivere commenti sui video in modalità “Esplora di più” e “La maggior parte di YouTube”. La prima consente l’accesso a contenuti adatti dagli 13 anni in su, la seconda alla maggior parte dei video di YouTube, esclusi quelli esplicitamente per soli adulti. In entrambi i casi, i bambini avranno i commenti in sola lettura e la chat live disabilitata.

YouTube offre ai genitori la possibilità di disabilitare totalmente i commenti sotto i video passando all’impostazione “Esplora”, pensata per gli spettatori dai 9 anni in su. Questa modalità, solitamente successiva all’uso dell’app YouTube Kids, non permette ai bambini di leggere o scrivere commenti.

I genitori possono gestire le impostazioni per i figli sia da YouTube che dall’app Family Link, controllando la cronologia sui dispositivi. In questo modo hanno il pieno controllo sull’esperienza dei più piccoli.

Pressioni del Congresso e nuove leggi per la protezione dei minori online

Il Congresso ha esercitato per anni pressioni sulle aziende tecnologiche affinché facessero di più per proteggere i bambini dagli impatti negativi dei loro servizi, ma ha tardato a codificare le loro richieste in nuove leggi. Tuttavia, di recente hanno preso piede il Kids Online Safety Act e il COPPA 2.0, che richiedono controlli parentali più stringenti e una maggiore protezione dei dati e della privacy per bambini e ragazzi. YouTube sta anticipando le modifiche necessarie alla sua piattaforma di controllo parentale introducendo le nuove protezioni per impostazione predefinita.

Mentre YouTube continua a lavorare per migliorare l’esperienza dei suoi giovani utenti, resta da vedere come queste nuove misure di protezione influenzeranno l’interazione dei bambini con la piattaforma e il loro benessere online complessivo.