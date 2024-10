YouTube vuole eliminare il contatore di visualizzazioni dai video

La schermata iniziale dell’app di YouTube sta per cambiare? vidIQ ha condiviso uno screenshot che mostra una nuova interfaccia, che sarebbe in fase di test da parte di Google. Si tratta di due importanti cambiamenti rispetto allo YouTube che conosciamo oggi, con la scomparsa del contatore delle visualizzazioni e della data di pubblicazione di ogni video presente sulla homepage.

🚨BREAKING🚨 YouTube is testing a homepage without view counts and dates. pic.twitter.com/UQEobxSVaR — vidIQ (@vidIQ) October 28, 2024

Questi due elementi sono spesso informazioni importanti per gli utenti quando scelgono quale video guardare. La data (visualizzata nella forma “X ore/giorni/settimane/mesi/anni fa”) aiuta a dare un contesto allo spettatore, che tenderà a selezionare il video più recente quando è indeciso tra due contenuti sullo stesso argomento, soprattutto per questioni di attualità o se è alla ricerca di un tutorial per capire come

Le visualizzazioni dei video e la data di pubblicazione influenzano la nostra scelta su YouTube

Il numero di visualizzazioni ha un effetto di convalida: siamo più propensi a fidarci di un video con milioni di visualizzazioni che di uno con un numero molto inferiore. In questo caso, i creatori più piccoli o emergenti potrebbero beneficiare di questa riprogettazione. Un video con poche centinaia di visualizzazioni avrà maggiori possibilità di attirare l’attenzione se non sappiamo che è stato visto pochissimo.

Sembra chiaro che YouTube, che ha da poco introdotto la possibilità di realizzare Shorts della durata massima di 3 minuti, stia cercando di cambiare il modo in cui decidiamo quali video guardare. Un effetto negativo potrebbe essere la ricomparsa di titoli e miniature un po’ troppo allettanti per spingere l’utente a cliccarci su, dato che, insieme alla durata del video e al nome del canale, sono gli unici elementi rimasti per distinguere i video l’uno dall’altro nella home page.

Per il momento si tratta solo di un test. YouTube analizzerà senza dubbio le differenze di comportamento degli utenti con e senza la visualizzazione di questi dati prima di decidere se introdurre la nuova interfaccia in modo generalizzato.