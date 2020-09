Yubico presenta la nuova chiave YubiKey 5C NFC

Presentazione ufficiale per la new entry nella gamma di chiavi Yubico dedicate all’autenticazione: la quinta serie lanciata a fine 2018 include ora YubiKey 5C NFC che come si può intuire già dal nome fa leva sulla tecnologia Near Field Communication per semplificare ulteriormente la procedura di accesso ai dispositivo e ai propri account. Il debutto sul mercato è imminente.

La chiave YubiKey 5C NFC nel catalogo di Yubico

Va ad aggiungersi ai modelli già disponibili basati su standard USB-A, USB-A + NFC, USB-C e USB-C + Lightning. In tutti i casi l’obiettivo è quello di aggiungere un livello extra di protezione per mantenere al sicuro i profili e le informazioni, anche quelle gestite da un PC Windows 10, senza costringere l’utente a ricorrere all’autenticazione a due fattori con sistemi come l’ottenimento di una OTP (One Time Password) oppure la ricezione di un codice temporaneo via SMS o tramite email.

Il prezzo ufficiale annunciato da Yubico per la YubiKey 5C NFC è di 55 dollari negli Stati Uniti, solo 5 dollari in più rispetto al modello YubiKey 5C che manca però del supporto Near Field Communication. Garantita la piena compatibilità con Android, iOS, Windows, macOS e Linux. Di seguito una galleria di immagini.

La chiave di sicurezza di trova già in vendita anche nel nostro paese su Amazon, insieme agli altri modelli della gamma, con la consegna prevista entro fine settimana: