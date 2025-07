Zaino 40x20x25: perfetto per Ryanair, tuo a soli 26€ (coupon)

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon perfetta se sei in partenza con Ryanair o con un’altra compagnia aerea low cost, in direzione vacanze. È quella che vede protagonista lo zaino da 40x20x25 cm che puoi portare a bordo senza problemi. Il marchio è YOKGO e il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti si attesta a 4,5/5.

Lo zaino di YOKGO è perfetto per i voli Ryanair

Pesa soltanto 0,65 Kg e ha una capienza pari a 20 l, rispettando pienamente le dimensioni consentite per il bagaglio a mano gratuito. Risulta compatibile anche con le regole di numerose altre compagnie come easyJet, Lufthansa, KLM, e Wizz Air. Grazie alle cinghie di compressione laterali, puoi adattarne la capienza senza superare i limiti consentiti, mentre lo scomparto imbottito dedicato al laptop (fino a 15,6 pollici), unito alla tasca in rete per gli accessori, lo rende perfetto anche per il lavoro o lo studio. Tra gli altri punti di forza citiamo l’apertura a 180° in stile valigia, la tasca impermeabile, quella in rete per i cosmetici, altre tre frontali ad accesso rapido, una laterale per la bottiglia e quella tasca antifurto posteriore. Può essere trasportato a mano, sulle spalle oppure agganciato al trolley. È realizzato in resistente nylon 900D con cuciture rinforzate e zip doppie. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Ti basta attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto e acquistare lo zaino da 40x20x25 cm di YOKGO, per Ryanair e altre compagnie aeree low cost, al prezzo finale di soli 26 euro. Una spesa davvero irrisoria, che ti permetterà di partire in tutta tranquillità, senza dover pagare un extra per le dimensioni del bagaglio.

È venduto dal negozio ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon. La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo. C’è anche la consegna gratis riservata agli abbonati Prime.