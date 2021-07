Zaino Eastpak compatto e versatile a soli 32€

Siete alla ricerca di uno zaino da portare in ufficio o in vacanza? Eastpak è uno dei marchi più famosi e oggi potete acquistare un iconico zaino di questo brand al prezzo di soli 32 euro invece dei consueti 50 euro di listino. Le consegne sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Zaino Eastpak: caratteristiche principali

Gli zaini Eastpak sono famosi per la loro robustezza, resistenza e versatilità. Sono presenti solo due scomparti principali, ma lo spazio è davvero incredibile. Lo scomparto superiore è dotato di tasca frontale con zip così come lo scomparto inferiore utilizzato per conservare documenti o piccoli oggetti.

Le dimensioni del prodotto sono compatte con un'altezza di 40 cm, una larghezza di 30 cm e una profondità di 18 cm. Il materiale con cui è realizzato è il poliestere che lo rende anche parzialmente impermeabile e resistente agli urti. Infine è presente uno schienale imbottito e regolabile così come gli spallacci.

Insomma, al prezzo di soli 32 euro non potete assolutamente farvi scappare questa promozione di Amazon. Il prodotto arriverà a casa vostra in meno di 48 ore lavorative grazie al servizio Prime.