Lo zaino di LEGO è bellissimo e oggi a metà prezzo

Una segnalazione veloce, per un affare da cogliere al volo, perfetto nei giorni del Back to School: lo zaino LEGO ufficiale è in sconto a metà prezzo su Amazon. C’è la possibilità di scegliere tra le colorazioni Rosso e Blu, ma i pezzi in offerta sono pochi e andrà presto sold out.

LEGO, lo zaino ufficiale a -50% su Amazon

Con una capienza pari a 18 litri, ha una doppia tasca frontale e al suo interno ospita uno scomparto per tablet o notebook imbottito così da proteggere i dispositivi. Non mancano poi chiusure a zip, spallacci regolabili, allacciatura toracica, elementi riflettenti e una tasca laterale con gancio per gli accessori. Ancora, l’etichetta interna è personalizzabile con i propri dati. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Come scritto in apertura, le unità a magazzino sono poche, ma effettuando subito l’ordine è possibile acquistarlo a metà prezzo rispetto al listino ovvero a soli 40 euro.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna a domicilio gratuita. Verificare le tempistiche, come anticipato potrebbe andare sold out. Allora: Rosso o Blu?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.