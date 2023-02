Zaino per PC con anello ANTIFURTO: solo 28€ in offerta Amazon

Ogni tanto è bene aggiornare il proprio equipaggiamento da lavoro. Perché non approfittare allora di questa offerta Amazon che ti permette di acquistare questo zaino per PC portatili a soli 28 euro.

Lo zaino è impermeabile ed è adatto sia per uomo che per donna grazie al suo stile unisex: lo puoi usare per il lavoro e l’università per merito delle sue innumerevoli tasche.

Zaino per PC in sconto: un oggetto indispensabile

Questo zaino per PC è dotato di una doppia cerniera con anello antifurto attaccato alla stessa: nella parte posteriore è presente una tasca nascosta in cui proteggere gli oggetti più prezioso, come documenti e portafogli.

Per il resto, lo zaino è adatto in particolare per laptop fino a 15.6 pollici, a cui è dedicato un comparto dedicato, che è accompagnato da diverse tasche e scompartimenti in cui troveranno spazio libri, raccoglitori, documenti, fogli A4 e altri oggetti per le proprie necessità quotidiane.

Presente anche una tasca per le bibite e una piccola zona dedicata in cui conservare penne e altri piccoli oggetti di cancelleria di immediato utilizzo.

Il prezzo offerto da Amazon è davvero molto interessante: solo 28 euro per uno zaino impermeabile, resistente agli schizzi e dalle cuciture rinforzate. E grazie alla sua ergonomia non ti peserà sulle spalle.

