Zaino da Viaggio perfetto per Ryanair a 27€ con il Prime Day

Le vacanze si avvicinano e non sai come farci stare tutto perché hai prenotato il biglietto con una compagnia low cost? Non ti preoccupare. Grazie al Prime Day lo Zaino da Viaggio per Ryanair è in offerta a soli 27,92€, invece di 33,99€. Si tratta di un’occasione incredibile.

Grazie a questo zaino hai tutto lo spazio per portare ciò che ti serve senza dover pagare il costo di una valigia extra. Inoltre, le sue dimensioni sono perfette per le compagnie aeree low cost: 40 x 20 x 25 centimetri. La consegna gratuita è inclusa nella promozione grazie alla tua iscrizione a Prime.

Zaino da viaggio Ryanair in offerta a prezzo top

Con lo Zaino da Viaggio per Ryanair puoi viaggiare senza dover pagare costi extra portando tutto quello che ti serve. Oggi è in offerta speciale con il Prime Day. Realizzato con un tessuto tecnico impermeabile e antistrappo, è estremamente resistente e lavabile con facilità.

La fibia posta sul lato della schiena permette di fissarlo comodamente in caso avessi con te un trolley. Questo zaino dispone di ampie tasche e scomparti per mettere tutto quello che ti serve in modo ordinato e sicuro.

Hai anche un vano per laptop, tablet, smartphone e documenti. Lo schienale è traspirante, per evitare di sudare mentre lo indossi e cammini. La capacità è davvero importante nonostante le dimensioni compatte. Acquistalo ora a soli 27,92€, invece di 33,99€.