Zelensky, discorso all'Italia: diretta streaming

In collegamento da Kiev con Montecitorio, il discorso di Zelensky all’Italia può essere seguito in diretta streaming. È la seconda volta che il presidente ucraino si connette con il nostro paese dall’inizio della guerra, dieci giorni dopo l’intervento del 12 marzo durante una manifestazione di solidarietà al suo popolo organizzata a Firenze.

Il discorso di Zelensky all’Italia: guardalo in streaming

Dirà la sua anche Mario Draghi, ieri impegnato in un colloquio con Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Boris Johnson, proprio per discutere di quanto sta avvenendo in Ucraina. Ricordiamo che, per questa settimana, sono in agenda i vertici NATO e G7 oltre al Consiglio Europeo.

Non tutta la politica nostrana è entusiasta dell’appuntamento. C’è chi non vi prenderà parte. L’intervento di Zelensky è stato etichettato come una mera operazione di marketing dai parlamentari di Alternativa, che hanno deciso di non essere presenti in aula durante il collegamento. Faranno altrettanto alcuni esponenti di Lega e M5S. L’appuntamento è fissato per le ore 11:00 di martedì 22 marzo. Chi desidera seguirlo lo può fare sul canale ufficiale della Camera.

Ieri, con una lettera sottoscritta da 36 politici europei (per la maggior parte olandesi), Volodymyr Zelensky è stato candidato per l’assegnazione del Nobel per la Pace.