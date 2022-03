Ucraina, scoperto video Deep Fake di Zelensky

Nella giornata di ieri in Ucraina ha iniziato a circolare un video del leader Volodymyr Zelensky nel quale viene rivolto ai cittadini il consiglio di dismettere la resistenza ed arrendersi ai russi. Il video è stato etichettato come falso nel giro di breve, ma con tutti i rischi che un tentativo simile può comportare in un momento tanto delicato per il Paese.

Il video è stato caricato su un sito legittimo, dietro quella che è parsa essere una chiara violazione non rivendicata. Un sito legittimo (Ukraine 24), dunque, che mostra un video del Presidente con un messaggio estremamente forte: l’impatto su parte della popolazione deve essere stato forte e rapidamente il tutto ha iniziato a girare sui social media. Immediata è stata altresì la presa di posizione delle autorità locali, le quali hanno immediatamente stigmatizzato come falso il video per abbatterne quanto più rapidamente possibile la portata.

Pericolo Deep Fake

Il tutto è stato possibile grazie ad una avanzata opera di Deep Fake: il video è stato modificato tramite sofisticate metodologie in grado di produrre immagini false a partire dal volto e dai movimenti catturati dai video di Zelensky. Il materiale audio-video relativo al Presidente, del resto, è molto (e su Netflix sta per tornare la sua serie tv precedente all’avventura politica) ed il rischio di un Deep Fake convincente è elevato.

1/ Earlier today, our teams identified and removed a deepfake video claiming to show President Zelensky issuing a statement he never did. It appeared on a reportedly compromised website and then started showing across the internet. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) March 16, 2022

Nel caso specifico alcuni evidenti difetti rendevano chiaro ad un occhio attento come si trattasse di un falso, ma la qualità poteva essere sufficiente per instillare il dubbio in molti altri. Non a caso le autorità ucraine avevano già precedentemente allertato la popolazione circa una possibilità simile: il Deep Fake è parte dell’arsenale di guerra che la propaganda è in grado di sfruttare.

Всі ви, напевно, чули про технологію Діпфейк (англ. deepfake; поєднання слів deep learning («глибинне навчання») та fake («підробка») — методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті.

Готується провокація РФ.https://t.co/XYyS9WsPkK — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 2, 2022

Immediato un nuovo video di Zelensky a smentita del Deep Fake, a scanso di equivoci: un dubbio, in guerra, può infatti pesare. Un dubbio, se gettato su una popolazione allo stremo, può fare la differenza. Zelensky ha una forte presenza video fin dall’inizio del conflitto, testimoniando tramite il suo smartphone ciò che accade e come il Paese si sta muovendo.

Il fronte dei Deep Fake potrebbe essere particolarmente pericoloso e anche per i social media la sfida sarà importante: far circolare materiale simile può avere ricadute pesanti su persone fragili e culturalmente non preparate ad un flusso audio-video manovrato dall’IA. In questo caso sia Facebook che YouTube hanno immediatamente reagito, contribuendo così alla rapida rimozione di questa mina vagante sulle bacheche ucraine.